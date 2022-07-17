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「任兩件」打折要同商品？ 消費者怨：玩文字遊戲

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨賣場標牌「單件特價159，任兩件199」，寫得不夠清楚，是要選同一商品才有折扣。圖擷自爆料公社
一名網友抱怨賣場標牌「單件特價159，任兩件199」，寫得不夠清楚，是要選同一商品才有折扣。圖擷自爆料公社

顧客在買東西時，往往會多比價，看哪樣商品最划算。日前有位民眾抱怨，她在賣場看到「單件特價159，任兩件199」的標示後，買了兩件不同口味的商品，卻被以原價計算，令她抱怨「原來我中文這麼差」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，之前在賣場看到某商品，標牌寫「單件特價159，任兩件199」，她認為是產品有促銷，所以選了兩種不同的口味購買。

結帳當下原PO沒有發現未折扣，事後才發現金額是318元，等於兩件維持原價159元，她以為店員未算到折扣，事後詢問店員才知道，原來是「同一品項購買2個才能算199元，不是各選1個199元」。這讓她相當錯愕，直言「我活了40幾年，才知道我的中文這麼差」。

文章曝光後，引發網友熱議「任兩件的意思是隨意兩件，如果要同一品項，就不能用『任』字」、「任兩件就是任選兩件，或任選同口味兩件，話都他們在講」、「任兩件的話，連我都會拿不一樣的口味試試，賣場玩文字遊戲！」、「我覺得你沒錯，是賣場的問題！這種根本是欺騙顧客了！」、「上個月我也是拿這兩款去結帳，出門口看發票金額不對，馬上去問店員，也是得到同原PO一樣的回答」。

但有眼尖網友發現，其實標價的紙卡上面有註明品項，只是寫得太小，消費者不容易看到。事後，原PO也更新「我刷退了同品項的商品，感覺不是很好，好像是被騙一樣，這疫情時代能省一點是一點，不是嗎？單件特價159任二件199，廣告文宣好像怪怪的」。

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