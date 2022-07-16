破案表揚大合照中和警「偷比中指」被記申誡 網突破盲點

中和派出所表揚警察表揚大合照爆出「中指」畫面，現已換為正常版。圖/翻攝自臉書

新北市中和派出所日前偵破槍砲案，警界高層特別前往表揚頒發破案咖啡，還與基層警員、分局長大合照，慰勞他們破案辛勞。歡樂的慶功照，被po上《中和警好讚》臉書專業，卻有眼尖網友意外發現，照片最右側的警員疑似「偷比中指」，而被記了申誡，引發網友討論。

慶功大合照被PO上臉書專頁《中和警好讚》，原本是一樁美事。但沒多久有網友發現照片亮點，並以諧音梗留言，「感謝最右邊那個優秀的警察人員，對中和治安的付出沒有中指（終止）」。多名網友複製貼到貼文下方，爭議照片雖火速已撤下，仍被網友截圖在ptt瘋傳。

根據《ETtoday》報導，該員警拒認比中指，稱「其實是要比一個OK的手勢，那是角度問題」，傳出長官因此不滿，遭記1支申誡，並加強輔導教育。據中和派出所長趙和湘表示，該員到中和派出所服務約2個月，平時表現正常無異狀，對他在慶功合照時惡搞動作難掩氣憤，「別人這麼辛苦破槍砲案，他沒資格在那邊做這種事！」

有網友為他不平，「笑了，但這樣就記申誡，是軍隊喔？」、「還是說沒一起比讚就不行？是不是被排擠」、「愛搗蛋的結果，被抓到就認了吧」、「跟長官合照只能比讚就對了？」、「這樣記申誡 心眼太小了吧」、「照片又看不出來無名指和小指的狀態，說比中指也太武斷」。

網友突破盲點，「這是我國小畢冊在幹的事耶」、「不像是ok，鄉民就別幫忙辯護了，如果是ok，不用藏在底下」、「作秀作到員警看不下去 比個中指錯了嗎」、「申誡小事，重點你在這機關黑掉，長官擺明不爽，你也只能想辦法再調出去重新開始了」、「不懂得迎合長官，就要懲處，這很台灣」、「照片是誰放的？不好好挑照片，是不是一樣申誡？」