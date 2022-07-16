快訊

獨／瑪莎三煞押好押滿 法院昨延押 律師：下次是關鍵

拜登政府今年第4度對我軍售 總統府：誠摯感謝落實對台安全承諾

破案表揚大合照中和警「偷比中指」被記申誡 網突破盲點

聯合新聞網／ 綜合報導
中和派出所表揚警察表揚大合照，最右邊員警疑似「比中指」惹議。圖/翻攝自臉書
中和派出所表揚警察表揚大合照，最右邊員警疑似「比中指」惹議。圖/翻攝自臉書

中和派出所表揚警察表揚大合照爆出「中指」畫面，現已換為正常版。圖/翻攝自臉書
中和派出所表揚警察表揚大合照爆出「中指」畫面，現已換為正常版。圖/翻攝自臉書

新北市中和派出所日前偵破槍砲案，警界高層特別前往表揚頒發破案咖啡，還與基層警員、分局長大合照，慰勞他們破案辛勞。歡樂的慶功照，被po上《中和警好讚》臉書專業，卻有眼尖網友意外發現，照片最右側的警員疑似「偷比中指」，而被記了申誡，引發網友討論。

慶功大合照被PO上臉書專頁《中和警好讚》，原本是一樁美事。但沒多久有網友發現照片亮點，並以諧音梗留言，「感謝最右邊那個優秀的警察人員，對中和治安的付出沒有中指（終止）」。多名網友複製貼到貼文下方，爭議照片雖火速已撤下，仍被網友截圖在ptt瘋傳

根據《ETtoday》報導，該員警拒認比中指，稱「其實是要比一個OK的手勢，那是角度問題」，傳出長官因此不滿，遭記1支申誡，並加強輔導教育。據中和派出所長趙和湘表示，該員到中和派出所服務約2個月，平時表現正常無異狀，對他在慶功合照時惡搞動作難掩氣憤，「別人這麼辛苦破槍砲案，他沒資格在那邊做這種事！」

有網友為他不平，「笑了，但這樣就記申誡，是軍隊喔？」、「還是說沒一起比讚就不行？是不是被排擠」、「愛搗蛋的結果，被抓到就認了吧」、「跟長官合照只能比讚就對了？」、「這樣記申誡 心眼太小了吧」、「照片又看不出來無名指和小指的狀態，說比中指也太武斷」。

網友突破盲點，「這是我國小畢冊在幹的事耶」、「不像是ok，鄉民就別幫忙辯護了，如果是ok，不用藏在底下」、「作秀作到員警看不下去 比個中指錯了嗎」、「申誡小事，重點你在這機關黑掉，長官擺明不爽，你也只能想辦法再調出去重新開始了」、「不懂得迎合長官，就要懲處，這很台灣」、「照片是誰放的？不好好挑照片，是不是一樣申誡？」

警察

延伸閱讀

帶新人遇「伸手牌雷包」 她崩潰列NG項目：帶到火都上來

說話的藝術！作家勸想罵髒話改說「這句」 網一面倒讚好用

他無奈「自己做再多薪水都沒變」 網建議：職場不要強出頭

新鮮人薪水開40K「忘帶1物」 面試官氣刷掉：是來觀光嗎？

相關新聞

秒殺「紅土蛋黃酥」轉賣一顆喊到300！ 陳耀訓出面道歉：生產真的跟不上

網路知名甜點陳耀訓麵包埠「紅土蛋黃酥」因搶購過於熱烈，導致搶購時須用上演唱會等級「售票系統」。今年7/12第二度釋出仍迅速秒殺。許多搶不到的網友上網抱怨高價轉賣黃牛眾多，認為店家刻意飢餓行銷「很失望」，甚至在Google評論上留下一星評論，也逼得陳耀訓出面道歉，解釋實在有不得已的苦衷。

破案表揚大合照中和警「偷比中指」被記申誡 網突破盲點

新北市中和派出所日前偵破槍砲案，警界高層特別前往表揚頒發破案咖啡，還與基層警員、分局長大合照，慰勞他們破案辛勞。歡樂的慶功照，被po上《中和警好讚》臉書專業，卻有眼尖網友意外發現，照片最右側的警員疑似「偷比中指」，而被記了申誡，引發網友討論。

工地廁所超克難 一張辛酸照片讓眾人驚：踩破會摔死

多數人對於工地工人的印象大多是危險、辛苦、悶熱，其環境也相當雜亂，光是上廁所就非常不方便。有網友在臉書分享一張照片，只見一處工地的簡易廁所是用木板隔出來的，甚至還架高讓管線暢通，照片一出引起不少討論。

國旅優惠今開跑！他驚覺「飯店趁機漲價」：扣完補助還更貴

交通部觀光局祭出「悠遊國旅振興計畫」，今日起正式上路，只要在週日到週四入住有參與計畫的旅宿，每晚最高可折抵1300元。不過有網友發現，不少旅宿業者竟趁機漲價，甚至上網訂房還比折抵後的價格低，直呼「納稅錢就是等於丟到水溝流走一樣」。

提前1小時停車…下班一看機車竟被塞進縫！他哭：我做錯什麼？

台北市中正區南陽街為市中心，停車格可說是一位難求，有網友提早一小時到該處停車，想不到下班發現機車被挪動，卡在車陣中無法移動，他崩潰表示「我做錯什麼，要被這樣對待？」其他網友建議，若在鬧區停車，最好事先拍照自保。

親子丼叫外送實品差很大！他看傻眼投訴反被回：圖片僅供參考

外送平台上的餐點多拍攝的相當精美，令人看了食指大動，有網友近日點了「經典雙蛋親子丼」，想不到實際餐點與平台上的照片相差極大，向外送平台反應後，卻只得到「店家圖片僅供參考」的回應，沒有任何補償，讓他氣到不行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。