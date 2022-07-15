工地廁所超克難 一張辛酸照片讓眾人驚：踩破會摔死

多數人對於工地工人的印象大多是危險、辛苦、悶熱，其環境也相當雜亂，光是上廁所就非常不方便。有網友在臉書分享一張照片，只見一處工地的簡易廁所是用木板隔出來的，甚至還架高讓管線暢通，照片一出引起不少討論。

從原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出的照片看到，一處正在施工的建築物裡有一個搭建的簡易廁所，這個廁所的牆壁和門都是木板隔起來的，然後再放置一個蹲式馬桶，為了讓馬桶底部的管線能夠裝設，地上放了4快磚頭，整間廁所四個角再用鐵架架高，再置於磚頭上。

如此簡便克難的廁所，讓原PO看了直說「上個廁所，搞的像登基一樣，還上的膽顫心驚…隨時會與黃金一起墜落的感覺，工地人的辛酸」。

貼文引來不少討論，「好有儀式感，而且掉下去也好有意境（殞落的黃金城）」、「這個總比一根糞管來的好吧」、「比流動廁所好一百倍」；還有人擔心載重安全問題，「體重超過50禁止上廁所」、「我怕破百的一進去摔個狗吃屎」、「八字不重會摔下去~~太重也會摔」、「龍椅不穩可是會駕崩的」、「踩破會摔死」、「老闆應該有點人性尊嚴一下！更何況這有工安問題」。

也有過來人分享經驗，「工地真的是這樣，還不是每層樓都有，特定樓層才裝」、「很好了，曾在工地圍薄板而已」、「這很好了，很多都幾片木板遮一遮而已」。