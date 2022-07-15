提前1小時停車…下班一看機車竟被塞進縫！他哭：我做錯什麼？

台北市中正區南陽街為市中心，停車格可說是一位難求，有網友提早一小時到該處停車，想不到下班發現機車被挪動，卡在車陣中無法移動，他崩潰表示「我做錯什麼，要被這樣對待？」其他網友建議，若在鬧區停車，最好事先拍照自保。

一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，他在14日比上班時間提前一小時到南陽街找停車格卡位，想不到下班回來牽車時發現機車被移動，卡在整排機車前的小空位中，完全無法移出來。

該網友表示，雖然他沒有撕下機車上的停車單，但機車還算新，不至於被誤認為報廢車，且他還有鎖龍頭，卻還是被不肖人士移動，申訴市府也沒有用，就算機車牽不出來，停車費也得照付，他崩潰表示「我做錯什麼，要被這樣對待？」

其他網友紛紛留言「扯……真的傻眼」、「下次停車要拍照」、「停完車，拍照。前後左右畫面各一，事後比較清楚來申訴」、「我有一天停在這也是直接被移到外面橫的在路上，連停車單都沒有！我看是在我停好車沒多久就被移出來了，幸好沒收到罰單」。

還有網友留言「同樣的地方，我20年前也這樣被移過，跟圖中一樣，因為我騎的是50cc，加上超級生氣，所以直接就把機車扛出來」、「我也遇過被關廁所，我生氣就把其中一台跟我換位置」、「這台100cc就是輕，所以容易被手賤的挪」。