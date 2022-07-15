男外送員等餐1幕吸3萬人狂讚！網曝：本人態度好又勤奮

外送平台崛起，不少人會兼職外送賺取外快，有網友在路上發現一名排隊等待餐點的外送員，仔細一看該外送員一隻腳身穿義肢，讓他直呼「祝福大叔小費收好收滿」。不少網友都曾遇過該名外送員，也透露他的態度相當勤奮，大讚是「生命鬥士」。

一名網友在臉書社團爆料公社貼出兩張照片，只見一名外送員正在排隊等待餐點，仔細一看才發現該外送員右腿身穿義肢，發文的網友表示，「真心祝福大叔小費收好收滿」。

該文吸引3萬人按讚，其他網友留言「靠自己的雙手雙腳賺錢，值得令人敬佩與尊重」、「其實外送平台產業，也是能夠幫助到社會弱勢的人群，只要肯吃苦耐勞還是有穩定的收入養活家庭」、「為什麼有些好手好腳的人卻好吃懶做的靠父母」。

不少網友曾遇過該名外送員，留言「前天也遇到他幫我送的，給他五星」、「在路上有看過他（大里），真的很敬佩他，超棒的，辛苦了」、「這位大哥我在一中丸龜遇到一次….不只勤勞，態度還無敵的好！我自己也在跑，看著他我就覺得我還不夠努力」。