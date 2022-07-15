快訊

南投4死命案歹徒持雙槍行凶 3被害人是8年前舊案證人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男外送員等餐1幕吸3萬人狂讚！網曝：本人態度好又勤奮

聯合新聞網／ 綜合報導
網友拍下外送員等餐的照片，吸引3萬人按讚。圖／取自臉書
網友拍下外送員等餐的照片，吸引3萬人按讚。圖／取自臉書

外送平台崛起，不少人會兼職外送賺取外快，有網友在路上發現一名排隊等待餐點的外送員，仔細一看該外送員一隻腳身穿義肢，讓他直呼「祝福大叔小費收好收滿」。不少網友都曾遇過該名外送員，也透露他的態度相當勤奮，大讚是「生命鬥士」。

一名網友在臉書社團爆料公社貼出兩張照片，只見一名外送員正在排隊等待餐點，仔細一看才發現該外送員右腿身穿義肢，發文的網友表示，「真心祝福大叔小費收好收滿」。

該文吸引3萬人按讚，其他網友留言「靠自己的雙手雙腳賺錢，值得令人敬佩與尊重」、「其實外送平台產業，也是能夠幫助到社會弱勢的人群，只要肯吃苦耐勞還是有穩定的收入養活家庭」、「為什麼有些好手好腳的人卻好吃懶做的靠父母」。

不少網友曾遇過該名外送員，留言「前天也遇到他幫我送的，給他五星」、「在路上有看過他（大里），真的很敬佩他，超棒的，辛苦了」、「這位大哥我在一中丸龜遇到一次….不只勤勞，態度還無敵的好！我自己也在跑，看著他我就覺得我還不夠努力」。

爆料公社 外送員 義肢

延伸閱讀

超級月亮「引戰」！鄉民比拚Android畫素 這款戰力未免太高

2個月後就有iPhone 14...現在該買13嗎？果粉曝官方一貫行銷手法

與姊一起刮私處毛！弟自爆「還幫做1羞事」 網驚呆：刷新三觀

房東稱「租金收貴點就能養女大生」 她嚇爆問網友：我該注意什麼

相關新聞

秒殺「紅土蛋黃酥」轉賣一顆喊到300！ 陳耀訓出面道歉：生產真的跟不上

網路知名甜點陳耀訓麵包埠「紅土蛋黃酥」因搶購過於熱烈，導致搶購時須用上演唱會等級「售票系統」。今年7/12第二度釋出仍迅速秒殺。許多搶不到的網友上網抱怨高價轉賣黃牛眾多，認為店家刻意飢餓行銷「很失望」，甚至在Google評論上留下一星評論，也逼得陳耀訓出面道歉，解釋實在有不得已的苦衷。

男外送員等餐1幕吸3萬人狂讚！網曝：本人態度好又勤奮

外送平台崛起，不少人會兼職外送賺取外快，有網友在路上發現一名排隊等待餐點的外送員，仔細一看該外送員一隻腳身穿義肢，讓他直呼「祝福大叔小費收好收滿」。不少網友都曾遇過該名外送員，也透露他的態度相當勤奮，大讚是「生命鬥士」。

俗擱大碗！墾丁400元生魚片驚人份量曝光 眾人跪求地址

天氣炎熱，不少人會安排到墾丁度假旅遊，享受陽光沙灘，以及當地的新鮮魚貨。就有一名網友分享，在墾丁後壁湖點了一份4百元的生魚片，怎料餐點上桌後，驚人的份量讓眾人當場愣住...

為什麼長輩對信用卡超反感？ 網友一面倒：去問喬治和瑪莉

現今電子支付、信用卡相當普及，幾乎是人手一卡，出門就算沒帶現金，也不用擔心無法買東西，信用卡這種看似方便的工具，對有些長輩來說，卻不太喜歡使用。

韓網友點名台灣2企業超強行銷贏三星 好感度國內也不低

近日，一名韓國網友以「我是韓國人，我覺得台灣企業真的很扯」為題，在Dcard上透漏台灣兩大企業在韓國的亮眼表現，貼文一出，也讓台灣網友驚呼，「原來臺灣企業在韓國做了這些事！」

應徵者不被錄用竟嗆「整間店外勞味」 網友：幸好沒錄取

面試和找工作都是門學問，日前一位負責徵人的網友發文提到，她在向應徵者確認上班時間後，認為雙方時間無法配合，告知應徵者不予錄取後，對方卻反批「沒讀書的人只能開店」，讓店家相當不滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。