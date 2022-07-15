韓網友點名台灣2企業超強行銷贏三星 好感度國內也不低

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近日，一名韓國網友以「我是韓國人，我覺得台灣企業真的很扯」為題，在Dcard上透漏台灣兩大企業在韓國的亮眼表現，貼文一出，也讓台灣網友驚呼，「原來臺灣企業在韓國做了這些事！」

韓網友分享ASUS、Forest App在韓表現

原PO表示，「真的氣到爆炸，不PO文真的沒辦法理解」，讓人以為他要抱怨台灣企業的負面行徑，沒想到下一句卻說，「台灣企業怎麼這麼厲害？連在韓國的行銷也可以做得這麽好」。

原PO說，他每天被韓國主管念，「台灣企業都這麼厲害了，你呢？你以前不是在台灣唸書嗎？加油一下好嗎？」不過他發現台灣人對此反而不知情，才決定發文分享。他接著列舉出兩家台灣企業的行銷方式，說明韓國人為何對台灣企業留下深刻印象。



ASUS廣告成韓國業界傳奇 2022市佔31.6%第一

第一家是電腦品牌華碩ASUS的廣告，該影片講述韓國星巴克只允許MAC用戶進店內，禁止ASUS用戶，但ASUS用戶集體爭取權利後，最後成功獲得了下午時間進場權利，同時也在諷刺韓國人極度在意別人眼光的文化。影片累計破200萬次觀看、7,000多則留言，成為韓國業界的傳奇廣告。

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韓國網友紛紛留言，「佩服ASUS行銷團隊，你們思想很開放，居然做出這樣的腳本，我看得很開心」、「不曉得ASUS花了多少錢，但我確定它賺回了20倍的本金，這支影片讓我重新看待 ASUS」。



此外，ASUS在2022年第一季以31.6%躍升成韓國筆記型電腦市占率第一的品牌，原PO表示，「在韓國，大家都使用三星跟 LG 的產品，連使用 MAC 的人也很少，所以我覺得這是一個奇蹟，很多韓國媒體有報導這件事」。



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《Forest：專注森林》曾上熱搜第1、付費App榜上第2

原PO指出，另一家是台灣的《Forest：專注森林》App，他們推出的「種出你的專屬花語」心理測驗在韓國廣受歡迎，「當時真的很紅，因為韓國人口5,500萬，那一週就有800萬人玩這個心理測驗」，隨後，其他韓國企業也爭相推出類似的心理測驗，該程式曾上過Naver熱搜第一名，成為2020年韓國付費App榜上第二名。

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好感度「ASUS」3.44、「Forest」10.27

該文一出，立刻引起台灣網友熱議，「好有趣，聽了你的分享才知道原來有這些事！」、「能在挺國貨愛用國貨的韓國，取得超越的成績，華碩真的是厲害」、「台灣人我自己都不知道」、「沒想到ASUS在韓國那麼紅」。



但也有網友指出，ASUS的廣告可能並非出自台灣人之手，「Forest的可能是台灣人想的，但是ASUS的廣告有99%是韓國分公司自己做的，所以你還是輸給韓國人啦」、「雖然企業是台灣的，但廣告應該一樣還是韓國的行銷部門想出來的」。



另外，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2021/07/14～2022/07/13）進一步觀察「ASUS」、「Forest App」這兩家公司近一年的網路好感度，好感度比值為「ASUS」3.44、「Forest App」10.27。



image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月14日至2022年07月13日。