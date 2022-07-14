應徵者不被錄用竟嗆「整間店外勞味」 網友：幸好沒錄取

聯合新聞網／ 綜合報導
告知應徵者不予錄取後，對方竟批店家「沒讀書的人只能開店」，讓店家相當不滿。示意圖／ingimage
告知應徵者不予錄取後，對方竟批店家「沒讀書的人只能開店」，讓店家相當不滿。示意圖／ingimage

面試和找工作都是門學問，日前一位負責徵人的網友發文提到，她在向應徵者確認上班時間後，認為雙方時間無法配合，告知應徵者不予錄取後，對方卻反批「沒讀書的人只能開店」，讓店家相當不滿。

網友在「Dcard發文提到，她負責店內徵人事務，向應徵者確認面試時間。最近一位應徵者投遞履歷，原PO照流程確認上班時間，直接詢問對方平日假日的早晚班能否配合，該應徵者回應只能晚上，而早上時段基本上不行。

在和其他人討論後，認為假日也只能上晚班可能不適合，於是告知對方「很抱歉您不適合，謝謝」，應徵者卻回覆「整間店外勞味」，原PO於是自認幼稚地回應對方「沒有用您真的是太好了，沒想到您的人品也就這樣而已」。

而後，應徵者說「沒讀書的人只能開店，外勞味說不定是稱讚」，原PO則回應「那你還不是來應徵」，對方卻嗆「我根本不是為了錢，只是要學社會經驗」。連串對話讓原PO不解「搞得好像妳投履歷人家就一定要用」，而事件一開始原PO以為對方傳錯訊息，在和同事討論後發現對方大概因為他們是賣泰式料理的，才會這樣說，但原PO也無奈表示他們整間店都是台灣人。

許多網友留言表示，「真的是很沒禮貌，幸好你們沒錄取，不然可能會一直收到投訴單」、「她是真的很需要社會經驗沒錯」、「沒讀書只能開店？人家開店是本事，有本事就自己當老闆，酸人是沒能力而已」、「沒有王子命但有王子病，這種的如果是我一定怒噴」。

原PO發出雙方對話紀錄。圖擷自Dcard
原PO發出雙方對話紀錄。圖擷自Dcard

面試 履歷 Dcard

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