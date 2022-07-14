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女護理師等紅燈遇「癡漢眼神」性騷 瓦斯工到案這樣說

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要求汽油加1000元 員工顧聊天多加500讓他傻眼「誰買單？」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，他明確要求要加92汽油1000元，沒想到店員顧著聊天，最後竟加了1532元。示意圖／ingimage
一名網友表示，他明確要求要加92汽油1000元，沒想到店員顧著聊天，最後竟加了1532元。示意圖／ingimage

有些人開車加油偏好加「整數」，認為加整數比較好計算，但日前一名網友抱怨，他原本想要加1千元就好，沒想到店員顧著聊天，不小心幫他加到1千5百多元，讓他無奈表示「是我們要付錢，還是店員要認賠阿？」

一名網友在「爆料公社發文表示，他因為剛好現金只有帶1千元，而且想到加油站可以設定金額，讓油槍自動跳停，所以他明確跟店員說「只要加1千元」，沒想到加油站員工因為顧著聊天，忽略了設定金額，最後加超過，總共金額是1532元，讓他超級傻眼。

原PO接著說明「我身上真的沒有帶任何多餘現金、提款卡與信用卡，一停好車就告知店員『要加92汽油，加1千元』，店員一開始還聽錯，以為是95汽油，經過我提醒後才修正，我一開始加油之前，就有先給店員1千元和載具了」。

事後原PO無奈表示，現在被加超過500元，金額有點多，而且還是員工自己粗心疏忽了，事後員工也沒有道歉，僅有管理人員出來處理，要求兩位聊天的員工平分500元，讓他疑惑「這樣我還要繞回去，給他們500元嗎？」

對此，網友都認為「不應該由客人吸收500元」，並分享看法，「加油站員工路過，我個人覺得如果是員工聊天加超過油，那就是他們的問題！不專心就是不專心」、「不用補給錢，其他的錢叫員工去補，趁機給員工機會教育，賠一次之後就會很注意了」、「要聊天就設定1000停就好，為什麼你的錯我要吸收？」、「一開始說要加92聽錯想加95就是一個問題了，顧聊天都沒注意客人說什麼！第二，加油站都有可以直接輸入金額加油的，員工為什麼不設？就算提前收了錢，結果顧聊天，忘了只要加一千，那過頭的就是自己吸收啊！大家工作都很辛苦，但不是說工作辛苦，然後顧聊天錯誤了，客人就要體恤你很辛苦然後自行吸收吧？」

加油站 爆料公社

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