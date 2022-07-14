他在超商「吐成噴泉」痛批店員應對 網一面倒嗆：你哪來的臉

超商服務多元，店員的工作也相當複雜，因此應對各種突發狀況，很難讓每個顧客都感到滿意。日前就有網友發文抱怨，他在超商內嘔吐，店員卻要求他自費購買紙巾清潔，讓他感受不佳。不過留言網友風向卻一面倒痛批原PO：「店家和店員真的衰爆了！」

網友在「爆料公社公開版」發文提到，日前他在超商突然止不住吐意，他形容「是由上仰天空以噴泉的方式，連口罩一起飛了出去」，不過幸好沒有波及店內商品，只有地上、座位及他自己身上沾到嘔吐物。

他表示，當時他立即向店員道歉並詢問店內是否有設備能清洗身體，也被店員以「室內有金庫無法外借」為由拒絕。之後他請店員幫他裝一桶水出來，店員也照做了，並要求他「購買店內紙巾來清潔」，讓原PO對店員的態度感到不舒服。

沒想到原PO再要求在櫃檯使用流理台清潔臉部及衣服，再遭店員婉拒，原PO表示「被拒絕以後我也開始無視他」開始善後。後來他再跟店員借清潔用品處理地板，店員拒絕並表示，若是拖了，這拖把就要丟掉。

他再詢問店內是否有報紙或紙箱，店員只拿出了紙箱。原PO直接拿免費的求職夾報來用，還向店員買一個垃圾袋，處理垃圾。後續他準備拿拖把起來用卻遭店員阻止，還說他會自己處理，讓原PO不解「一開始你在幹嗎？」發文直呼「請問這件事情當中，是我自己的問題才遇上這種對待嗎？還是說店員的問題？我只是很不幸的碰上沒有共感的」。

原PO也補充說明自己是身心障礙者，不過底下網友留言一面倒支持店員，「為什麼你會覺得別人都應該要滿足你的要求？」、「你自己都無視別人，你哪來臉要店員尊重你，而且你自己在超商吐自己清理有什麼問題，店員說叫你自己買衛生紙你就不爽什麼，奧客永遠都不會瞭解自己問題在哪」、「自己造成的問題，本就是自己該想辦法收拾善後，而不是把問題轉嫁到旁人身上。」