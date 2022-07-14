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飯店房間加分項最頂是哪個？網曝「這項」眾人狂讚

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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近年因為疫情關係出不了國，許多民眾便將目光轉往國內旅遊，舒適又有許多設施的飯店便成為選項之一。有網友便在Dcard》上提出討論「住宿房間有什麼東西很加分？」他認為房間的價值不只是純休息，有些特別的附設配備更是吸引人，甚至值得為此再訪，因此想詢問大家有哪些非常喜歡的設施。

該網友表示，這幾年很喜歡沒事就去住旅館，喜歡那種不睡家裡出去度假的自由感，有些飯店會有一些很加分的東西，讓人想要二訪甚至三訪。例如藍芽音響 、風力很強或比較高級的吹風機、空氣清淨機、除濕機等等。還有也有網路電視，可以直接躺床上看Netflix「超級爽」。他想問，還有哪些東西對大家來說最加分？

最多人按讚的回答是「小冰箱有免費的氣泡水跟清酒，並附贈迎賓水果跟蛋糕」，也很多人附和原PO「高級dyson吹風機！這很重要！」其他讚數很高的回答還有「大尺寸電視 」、「有景有浴缸，好的淋浴設備 」、「按摩椅、按摩浴缸」、「大落地窗」、「咖啡機」、「電動麻將桌」、「有住過可以免費租借4小時的gogoro，還有免費的泡麵跟可樂雪碧可以喝，還可以借switch」；但也有網友吐槽「有女伴都好」、「其實都只是把錢放到房間費用而已」。

房間 Dcard 旅遊業

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