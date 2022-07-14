線上看診被要求先到現場掛號繳費 他無奈全家確診遭冷回：找里長

COVID-19快篩陽性後，多數民眾會先申請線上看診，再請親友到診所付費取藥，不過近日一位民眾抱怨，他在確診後致電診所想申請線上看診，卻被要求得先到現場填寫資料及繳費，他質疑此種作法本末倒置，都到診所了還不如直接現場看診，一些網友看完文章表示也曾遇到類似情形。

一位民眾昨（13）日在臉書社團「爆怨公社」發文，他怒揭日前自己確診時，本想申請線上看診，於是找了汐止區某間有接受線上看診的診所，打電話詢問卻被對方告知，他得先去現場填資料繳費才能線上看診，但當時原po全家確診，無人能夠替他前往，告知診所後對方卻叫他找里長幫忙，他詢問診所能否晚上再請朋友補辦手續亦遭拒絕，令原po瞬間暴怒，「有多少人是全家確診？誰有辦法去你現場填資料繳費啦！」、「到底這樣算什麼線上看診⋯我人都要去填資料繳費了我直接看診就好啦」。

網友們看完文章同樣不解診所作法，「好奇怪的流程？我確診是先視診完，然後看是請方便的人過去幫我們拿藥，或他們送，並沒有強制規定要本人到場，而且確診了，電腦就一定會有資料，不需要再親自填寫」、「誇張欸，我是加line他們直接幫我填資料之後就預約線上看診了」、「繳費不是到現場拿藥才付款的嗎…真詭異，是很怕拿不到錢嗎」。

有網友也曾遇到類似情形，「有些診所就是規定要本人看診，我就問說陽性還可以親自去診所？他們回在判定確診前不用被隔離...」、「我家也遇過，還限時報到繳錢過健保卡，才能線上問診」、「我懂～上個月確診掛號視訊看診也是被要求一定要有家人到現場掛號候診，等叫號時家人在進去診間打視訊讓醫生幫確診者看診」。

一些網友們建議原po直接換家診所，「換一家線上問診，昨天剛問完，加line填寫資料拍照回傳，不到30分醫生就回撥了」、「我是先視訊才請人去繳費拿藥了！那間診所真的不ok 換間！」。事後原po回應，他最後選擇不去看診，自行吃普拿疼退燒，而診所方給出的解釋是，因爲很多人看診完後不去拿藥，所以才出此下策。