網紅火車上大開直播超惱人！ 網提供一解方：絕對有效

許多直播主即使人在外面，也會開啟直播與粉絲互動、拉近距離，可能造成因此造成旁人困擾而不自知。《Dcard》上一名網友便抱怨在搭火車時遇到很吵的直播主，導致「整間車廂都是噪音」、讓他大嘆「可不可以不要在火車開直播？」引起許多網友共鳴，交流彼此受到干擾經驗。

該網友在貼文中表示，「拜託各位直播主們可不可以不要在火車上開直播？不管覺得自己講話聲音再小，真的都還是很吵。」「可以不要逼同車廂的人聽你們的白噪音？我們對你們的火箭、車子一點興趣都沒有，不要讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥好嗎？」她還補充，她「一路聽了好幾個小時 」、「中途還有車務人員提醒她要戴上口罩。」

這樣的抱怨也讓許多網友表示感同身受，「直播真的吵死了 」、「之前有遇過，全車的人都在看他還在繼續」、「我有在高鐵上遇過有人開直播的，我說你可以安靜一點嗎，他說他很小聲了，但他那音量大到跟救護車有得拼」、「不要太久我還可以忍受，疫情這樣不戴口罩是在搞什麼鬼」。

也有熱心網友提供解法「直接坐高鐵，刷掉一堆問題人物」、「要讓她消失很簡單，喊親愛的別再直播了」、「去她的直播間留言，搭火車時可以請妳戴上口罩嗎？」「用你的手機進入他的直播室，接近他手機，開擴音，整個直播室觀眾就會一起得到歡樂無法擋的無限回溯尖銳噪音。」