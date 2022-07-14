太尷尬！她曝爸媽「吃到飽」餐廳偷打包 釣出過來人懺悔

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為吃到飽餐廳示意圖，非新聞當事餐廳。 圖片來源/ingimage
圖為吃到飽餐廳示意圖，非新聞當事餐廳。 圖片來源/ingimage

很多人喜歡到吃到飽自助餐廳(buffet)用餐，這類餐廳以人頭計價，客單價較高，但因為選擇多，仍是不少人聚餐的首選。有些精打細算的饕客，還會狂嗑較高檔海鮮食材，希望能吃夠本。吃到飽的用餐文化，也衍生出不少亂象，有位女網友就在Dcard發文，說家人用餐偷打包，讓她好尷尬。

原po和家人去知名吃到飽餐廳用餐，她看到老爸拿了一堆披薩，她伸手想拿一片來吃，卻被老爸制止，要她自己去拿。她起身取餐回來，發現桌上的披薩都不見了，只見老爸偷偷打包，那些披薩後來就成為全家人隔天早餐，讓她無言。

原po回憶，媽媽也做過類似的事，出國旅遊時打包帝王蟹腳跟炸蝦，帶到別處吃，事後還稱「吃不完也會倒掉，我這是珍惜食物」。女兒對父母的行為不認同，但發文也只是覺得荒唐，並非要公審爸媽。

不少人都有經驗，「我爸媽也會，但畢竟我有幫他們付錢不是白吃白喝，且也不會聽勸，索性就裝作沒看到」、「在自助餐工作，會這樣做的人很多...還有人拿衛生紙偷裝小熊軟糖被我們發現」、「我阿嬤之前也有想偷幹走食物，結果被我媽一頓砲轟」、「家人去日本高級自助餐也偷拿馬卡龍回去，她們說那個很貴」、「我朋友也會，但也不好說什麼」、「小時候去吃火鍋，阿嬤都會把肉煮熟裝塑膠袋回家給狗狗吃，現在想想真是滿頭問號」、「我爸媽也會拿很多餐廳面紙，他們覺得外出攜帶很方便，制止他們還會說我自以爲很有水準」。

也有人為了兒時行為告解，「先道歉，小時候被朋友鼓吹，拿了40幾瓶罐裝汽水回家」、「對不起，就是我，小時候到吃到飽餐廳，會讓媽媽用衛生紙包幾隻小熊軟糖」、「對不起，我小時候喜歡喝化學奶球，但家裡又不買給我喝，就在吃到飽餐廳偷放幾個在口袋 」、「國小參加半天的大甲媽遶境，沿途都有店家奉茶、請飲料，跟家人一起幹了50瓶飲料帶回家，媽祖對不起，我錯了」。也有人打趣，「還好我家小時候窮到吃不起buffet」。

吃到飽 餐廳 大甲媽

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