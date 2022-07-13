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十字路口驚見「半橢圓槽化線」 內行人揭功能：防三寶切西瓜

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享一張路障照片。 圖擷自路上觀察學院
原PO分享一張路障照片。 圖擷自路上觀察學院

為了行人和駕駛人的安全，馬路上設置的紅綠燈、交通號誌、槽化線等都是相當重要的。日前一名網友在網路上發文，分享一張路障照片，而貼文底下也掀起討論，不少內行人熱心解惑。

日前一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，有14根黃色反光立柱在斑馬線旁邊，在馬路中間圍成一個類似舌頭形狀的半橢圓形，並且中間還劃設有槽化線。對此，原PO在貼文中寫道，「圍了個寂寞」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「那是結界」、「那個是要讓飛碟降落的」、「日光浴集中區」、「中間只差一團火，就可以跳營火晚會了」、「那裡一定有任務可以接」、「這個是練定圓甩尾的場地」、「套圈圈一次多少」、「買個躺椅就可以在路上做日光浴了」、「很多人看不懂標示，槽化線還是給他開過去，只好再加上棒棒糖」、「就差幾顆彈珠在裡面彈來彈去」。

最後，也有內行人熱心解惑，「行人庇護設施，有做就不錯了，至少不是只有劃線而已」、「這個是行人庇護島，沒有這個，切西瓜駕駛撞的就是行人」、「屏東大埔，這個路口違規實在太多了，在地人路過」、「禁止方向迴轉的樣子」、「這個防止有些三寶切西瓜很有用」、「那是低配版的行人庇護島，防止駕駛切西瓜左轉撞到行人用的」。

屏東

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