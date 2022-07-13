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夏天悶熱不開冷氣怎麼睡？ 網曝3種「省冷氣妙招」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「真的有人可以不開冷氣睡覺嗎？」吸引許多網友分享「省冷氣妙招」。冷氣示意圖／ingimage
一名網友好奇「真的有人可以不開冷氣睡覺嗎？」吸引許多網友分享「省冷氣妙招」。冷氣示意圖／ingimage

現在天氣炎熱，家家戶戶都開啟冷氣，來度過悶熱的夏天，也有些家庭選擇省電，會只開電扇來省電費，日前就有一名網友好奇「真的有人可以不開冷氣睡覺嗎？」他疑惑不開冷氣怎麼睡得著，網友們則提供不同「省冷氣妙招」。

一名網友在PTT好奇發問「真的有人可以不開冷氣睡覺的嗎？」他表示，現在天氣又悶又熱，睡覺前就會開冷氣，房間冷氣開下去等於天堂，但走出門外就像地獄一樣悶熱，讓他不解「到底不開冷氣怎麼睡得著？」

對此，眾網友回應「真的想睡也不會管有多熱了」、「躺在磁磚上睡得著」、「開電扇加上喝一瓶啤酒，保證很好睡！」、「用竹蓆配上兩台電風扇可以睡著」、「額頭、脖子、胸口、肚子抹點白花油，再開電風扇就好，但蠶豆症患者不適用」、「我比較不怕熱，到現在都是電風扇加自然風睡覺」、「我就一個蓆子，沒吹電扇跟冷氣，就這麼睡10年了」、「我睡前會把冷氣關掉，電風扇開最大就好」、「我住在台南市透天一樓，沒開冷氣就可以睡，只需要電風扇就好」、「我開冷氣反而睡不著，10多年來只吹電風扇」。

冷氣 夏天

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