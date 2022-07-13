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先生驟逝遺留悠遊卡溢繳450元 銀行退款手續繁複妻崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨老公驟逝後，遺留下溢繳的450元悠遊卡費，沒想到信用卡公司退款不方便。圖擷自「爆料公社」
一名網友抱怨老公驟逝後，遺留下溢繳的450元悠遊卡費，沒想到信用卡公司退款不方便。圖擷自「爆料公社」

很多信用卡公司會提供「自動加值悠遊卡」服務，讓消費者只需要帶一張卡，就能捷運、公車走透透。不過日前有位太太抱怨，今年4月因老公驟逝，信用卡公司通知她「悠遊聯名卡溢繳450元」，但不能直接退款，讓她抱怨「手續繁雜，太刁難人」。

這位民眾在「爆料公社」發文表示，今年4月份左右，老公因為打疫苗驟逝，原本老公使用的信用卡，銀行要求她把剩餘的2萬元款項結清，她也配合信用卡公司繳清。

不過，後來信用卡公司以簡訊通知她「悠遊聯名卡溢繳450元」，但不能直接退還給她，需要當初提供的戶籍謄本、死亡證明，還要提供繼承系統保、繼承人印鑑證明，等到審核通過才能退450元。

這讓原PO不滿「信用卡公司實在刁難人，這明明是他們退費機制流程上的問題，造成我溢繳費用，我也是照著信用卡公司所印製的帳單金額繳納，而如今公司不斷強調，若不提供上述文件，會有法規問題，不予退款！」

最後，原PO無奈「老公已經過世，剩下我跟兩個小孩，公婆也已經過世幾年了，為了這450元跟信用卡公司周旋兩週，我已經心力交瘁了，就當捐給信用卡公司吧，我也無法告他們侵佔吧」。

對此，網友安慰她「看起來帳單是某間銀行，有悠遊卡功能的信用卡，退費的確會比較花時間跟精神，不管哪間銀行都很麻煩」、「信用卡公司也不能吞掉你的450元，最後麻煩的是他們自己。悠遊卡跟信用卡其實是分開的，所以應該不會知道還有悠遊卡的餘額，而且你不知道溢繳款對銀行來說才覺得麻煩，若是可以隨便就退給你，我想行員很願意直接退的，但照流程是不行的阿，金管會有多麻煩，稽核有多麻煩，只有行員能體會」、「沒辦法，銀行端就是要照規則走，其實不用告知用卡人已往生，卡費還是可以照以往繳就好，悠遊卡退款也可成為帳單的負項」。

悠遊卡 信用卡

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