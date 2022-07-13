快訊

經濟陰霾碰上地緣政治風險 台灣還能只靠護國神山？

台北市長最新民調！陳時中支持度領先 看好度卻輸蔣萬安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她看早餐店倒3家嘆經濟不好 網卻戳破1盲點：能力不足

聯合新聞網／ 綜合報導
有些網友表示早餐店倒閉的原因可能是，「有的真的是自己的品質沒辦法通過這次的考驗」。示意圖／ingimage
有些網友表示早餐店倒閉的原因可能是，「有的真的是自己的品質沒辦法通過這次的考驗」。示意圖／ingimage

近期因為疫情與俄烏戰爭，許多國家都陷入通貨膨脹，一名網友就發現最近又有幾家早餐店倒了，但其他網友卻指出，「能力不足吧，看看別的地方還有新開幕的」。

原PO在「爆廢公社公開版」發文表示她最近上班的路上，觀察到有三家早餐店都「下台鞠躬頂讓了」，讓她感嘆「這經濟…」。

網友紛紛指出早餐店倒店原因，「最近週邊真的收蠻多的，想說才撐過疫情，怎麼現在才倒」、「不論經濟好不好，統計下能開店超過3年的差不多只有1%」、「不景氣但店租一直上升」、「因為這世代的二代房東只會更貪阿，共體時艱那年代早已逝去」、「真的很多店家撐不住，但這種艱難時刻還是有房東逆勢漲房租，是我也會賭爛不做了」、「物價飛漲是主因吧？幾個月就漲一次，第一線店家不可能一直跟著漲，漲一次後要撐很久，而供應商漲價，完全沒得商量的」。

也有網友表示倒店原因不只是因為經濟不好，「有的真的是自己的品質沒辦法通過這次的考驗，因為疫情或經濟過濾一些不夠好的也不錯」、「我們家前面這條路這3年開了快20家早餐店，快變成早餐店一條街了。賣早餐真的有這麼好賺嗎?倒的也很多，但開的更多」、「早餐店跟疫情有什麼鬼屁關係？有疫情就不吃早餐了嗎？別把失敗全部都歸咎到疫情上」、「上班路上的傳統早餐店都屹立不搖」、「能力不足吧，看看別的地方還有新開幕的」。

早餐

延伸閱讀

年輕超商店員開保時捷上班 網友看傻：店他開的？

2022下半年財運要旺 五大「風水NG物」千萬要處理

人夫1天零用錢只有250元 背後故事曝光網狂讚：好老婆

男友存款不到50萬卻執意買房 網勸：讓現實打醒他

相關新聞

夏天悶熱不開冷氣怎麼睡？ 網曝3種「省冷氣妙招」

現在天氣炎熱，家家戶戶都開啟冷氣，來度過悶熱的夏天，也有些家庭選擇省電，會只開電扇來省電費，日前就有一名網友好奇「真的有人可以不開冷氣睡覺嗎？」他疑惑不開冷氣怎麼睡得著，網友們則提供不同「省冷氣妙招」。

先生驟逝遺留悠遊卡溢繳450元 銀行退款手續繁複妻崩潰

很多信用卡公司會提供「自動加值悠遊卡」服務，讓消費者只需要帶一張卡，就能捷運、公車走透透。不過日前有位太太抱怨，今年4月因老公驟逝，信用卡公司通知她「悠遊聯名卡溢繳450元」，但不能直接退款，讓她抱怨「手續繁雜，太刁難人」。

她看早餐店倒3家嘆經濟不好 網卻戳破1盲點：能力不足

近期因為疫情與俄烏戰爭，許多國家都陷入通貨膨脹，一名網友就發現最近又有幾家早餐店倒了，但其他網友卻指出，「能力不足吧，看看別的地方還有新開幕的」。

6月店休19天！他製表分享鹽酥雞攤休息理由 網笑：開店交朋友的

有位網友很愛住家附近某間鹽酥雞攤，但店家常不定期休息，所以他加入了店家群組，只要公休老闆就會在群組通知，而這家鹽酥雞店整個6月竟然休息了19天，網友笑稱「這真的是做身體健康的」。

「國民10元飲料」漲價50% 他進超商崩潰：剩麥香還沒背叛

炎炎夏日一到，不少人會買飲料消暑解渴，一名網友到超商發現多年凍漲的「國民飲料」竟然悄悄漲價，從10元變成12元，讓他難以接受，貼文曝光後立刻引發網友討論...

打掃驚見「黑色長腳怪蟲」 網急喊別殺：蟑螂天敵還會敬禮

炎炎夏日來臨，家中蚊蟲難免也增多，導致不少家庭主婦都快崩潰。日前一名網友在網路上發文，透露自己每天都會打掃家裡，但還是會出現很多奇妙的生物，甚至發現腿很長又跳很快的怪蟲，因此發文詢問網友，而貼文曝光後也掀起討論，不少內行人熱心幫忙解惑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。