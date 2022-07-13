她看早餐店倒3家嘆經濟不好 網卻戳破1盲點：能力不足

近期因為疫情與俄烏戰爭，許多國家都陷入通貨膨脹，一名網友就發現最近又有幾家早餐店倒了，但其他網友卻指出，「能力不足吧，看看別的地方還有新開幕的」。

原PO在「爆廢公社公開版」發文表示她最近上班的路上，觀察到有三家早餐店都「下台鞠躬頂讓了」，讓她感嘆「這經濟…」。

網友紛紛指出早餐店倒店原因，「最近週邊真的收蠻多的，想說才撐過疫情，怎麼現在才倒」、「不論經濟好不好，統計下能開店超過3年的差不多只有1%」、「不景氣但店租一直上升」、「因為這世代的二代房東只會更貪阿，共體時艱那年代早已逝去」、「真的很多店家撐不住，但這種艱難時刻還是有房東逆勢漲房租，是我也會賭爛不做了」、「物價飛漲是主因吧？幾個月就漲一次，第一線店家不可能一直跟著漲，漲一次後要撐很久，而供應商漲價，完全沒得商量的」。

也有網友表示倒店原因不只是因為經濟不好，「有的真的是自己的品質沒辦法通過這次的考驗，因為疫情或經濟過濾一些不夠好的也不錯」、「我們家前面這條路這3年開了快20家早餐店，快變成早餐店一條街了。賣早餐真的有這麼好賺嗎?倒的也很多，但開的更多」、「早餐店跟疫情有什麼鬼屁關係？有疫情就不吃早餐了嗎？別把失敗全部都歸咎到疫情上」、「上班路上的傳統早餐店都屹立不搖」、「能力不足吧，看看別的地方還有新開幕的」。