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早餐店2塊起司蛋餅拉出4根捲毛 網友齊崩潰：好噁心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，他在早餐店的起司玉米蛋餅裡面，拉出一堆毛髮。圖擷自爆料公社
一名網友抱怨，他在早餐店的起司玉米蛋餅裡面，拉出一堆毛髮。圖擷自爆料公社

去外面餐廳吃飯，難免無法掌握食品衛生，但日前一名網友抱怨，他早餐店買的起司玉米蛋餅，起司拉出一堆毛，而且還是「Q的」，讓他崩潰致電給業者，沒想到店長認為無關緊要，其他網友看了也驚呼「一根毛髮就很噁了，居然有一堆毛」。

一名網友在「爆料公社表示，今天早上用外送平台點了早餐，沒想到在起司玉米蛋餅的起司裡，拉出了很多毛髮，而且最誇張的是「毛長得不像頭髮，還是Q的，而且不只一根」，從原PO貼出的照片來看，起司蛋餅裡面至少有4根捲曲的毛髮，讓人不免有衛生疑慮。事後，原PO致電餐飲業者，店家卻給他一種「無關緊要、不想處理的態度」，讓他氣得直呼「難怪店家的Google評價不高」。

文章曝光後，許多人在貼文留言「好噁心！多血腥的影片我都可以接受，你的影片我直接一秒就趕快下拉留言，我真的不能看下去」、「剩兩塊蛋餅就拉出4根毛，看來吃下去的應該可以編成一隻毛筆了」、「我會上網跟衛生局申訴！」、「這個不是頭髮吧，這個毛很捲」、「一根毛就很噁了，一堆是什麼概念」。

早餐 食安 爆料公社

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