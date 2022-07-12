都是導航惹的禍！路旁驚見「4字塗鴉」 網笑翻：可信度200%

不少人出門在外都仰賴導航，但導航雖然方便，卻難免會發生烏龍事件。日前一名網友在網路上發文，表示自己要去高雄秘境「中寮山」，而中途山路旁的斜坡上卻出現三種顏色噴漆，甚至有句「X別聽Google」，而貼文曝光後也掀起討論，不少人紛紛分享自己的慘痛經驗。

日前一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，山路旁的某處斜坡有三種顏色的噴漆，分別是紅色寫著「路麥通（不通）」、橘色寫著「此路不通」、黑色則寫著「X別聽Google」。對此，看來是有不少人經過此處時都被導航誤導，原PO也在貼文處寫道，「真貼心的當地居民」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「台灣是很有人情味的」、「導航有時候好用，有時候真的會鬼打牆」、「很發自內心的勸導」、「鄉村需要多一點這種提示」、「台灣需要這種人間溫暖」、「充滿力量的一句話」、「應該不是當地居民噴漆的，應該是被騙的人憤怒噴漆的」、「加了這語氣用字，表示可信度200%」、「大概是救太多迷路的」、「用導航一定要走市區的路，千萬不要走小路」。

最後，也有網友分享自身類似經驗，「有次我使用導航要前往鄉野間的長照機構拜訪老人家，結果導航卻帶我去一大片夜總會找躺平的」、「受害者+1，上次去台南東山差點卡在山路差一步就掉下山」、「我上次被導到河床去，到了河床我還堅持相信導航，結果差點卡在河床回不了家」、「導航真的不可信，我之前在下雨的夜裡被導到田裡面，車輪卡在爛泥裡」、「在台中導航要去三井，導航帶著我們上山路繞墳場，那沿路說有多驚恐就有多驚恐」、「有一次我們就是聽導航的，一直駛一直駛，然後轉彎到了一個大墳墓」。