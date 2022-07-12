停了7年？停車費要繳59萬 車主驚：這輩子都不開出去了

停車場多數以小時計費，愈靠近都會區可能愈貴。一位網友貼出一張停車場收費照，停放時間長達7年，費用超過59萬元，讓她驚呼「這輩子我都不開出去」。貼文一出掀熱議，網友建議「不如再買一台」。

一位女網友在《爆廢公社二館》發文，貼出一張彰化市某停車場繳費機的費用顯示畫面，圖中顯示入場時間為「2015年9月10日」，停車費用為「599,040元」，高額的費用令她驚呆了，驚呼「這輩子我都不開出去」。

貼文同樣嚇傻許多網友，紛紛留言「不如再買一台了」、「車子可以丟了」、「看撞斷護欄賠多少？應該會比繳停車費便宜」、「車子給他吧，殘值都沒有停車費多」、「拔車牌去入口感應一下再出來」、「看樣子只好放大招了，分解車子一部分一部分帶出去」。

許多人對於停放時間也感好奇，笑回「終於想到車停那了，是吧！」、「這是入獄前去寄車嗎」、「停了將近七年，估計也開不出來了吧」、「車還沒被風化嗎？」。

據《ETtoday新聞雲》報導，該名女車主事實上大概只停了約2個小時，因為停車場繳費機電腦故障，才會出現驚人停車費，目前狀況已排除。