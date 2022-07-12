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他怨與友聚餐對方結帳「自動少1人」 網結案：雙方都非真朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾和朋友聚餐時因買單問題心生不悅。聚餐示意圖／ingimage
一位民眾和朋友聚餐時因買單問題心生不悅。聚餐示意圖／ingimage

朋友聚餐本是聯絡感情的方式，一位民眾卻在聚餐時因買單問題與朋友產生芥蒂，他表示一行6人的聚餐費用共5千元，朋友一家4口在結算金額時卻收他2千元，等同於對方一人直接免費。網友們見狀直言，一方佔便宜、一方太計較，看得出來不是很好的朋友。

一位網友在臉書社團「爆料公社發文抱怨，他和朋友兩家人相約吃燒烤卻因金錢問題引發不快。據原po陳述，朋友夫婦帶了兩個孩子，分別為國一和小二，共為3大1小，原po和幼稚園的孩子僅1 大1小。

此次聚餐一共花費5千元，按理說6人平攤下來每人約833元，原po一家2口頂多支付1,666元左右，但在結帳時對方卻告知原po要支付2千元，令他不解問道，「是我數學不好嗎？還是他們其實一個人是不存在的？」並請教網友們遇到這種情形會如何處理。

一些網友建議原po遠離這種朋友，「下次各付各的，還有，這個朋友不要再跟他們一起出去吃了，結案」、「帳單上有列明細，該怎麼給就怎麼給，應該不是很好的朋友，下次別再聚餐了」、「真的是好友，不會太去細算，但真的是好友的，也不會去占我這種便宜，所以不爽就跟對方算清楚，以後就別再相見了」。

不過也有網友勸原po不要太過計較，「太在意就別出門了，看朋友圈吧～通常出門大家都是搶著買單的，畢竟人情才是最難還的」、「才吃5000元，是在計較什麼，看得出來不是好朋友」、「請客都在請了，計較什麼？除非你們只是『認識的人』，不是朋友....」。

金錢觀 爆料公社

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