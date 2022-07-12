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買早餐遇這狀況！他秒翻臉「不要了」 網同感：再也不去消費

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享到傳統早餐店消費的不悅經驗。 圖擷自爆怨公社
原PO分享到傳統早餐店消費的不悅經驗。 圖擷自爆怨公社

不少人的早晨都在趕上班或趕上學，因此都希望能用最快速度買好早餐，但假設一早碰上被插隊的狀況，恐怕一整天的好心情都被破壞。日前一名網友在網路上發文，透露自己當天買了四個飯糰，但是早餐店卻先幫後面只買一個的客人做，讓他感到相當不滿，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，原PO分享自己到傳統早餐店買早餐的經驗，他當天一下車就直接先點了四個飯糰，當時店內沒有其他顧客，接著就繼續拿其他的餐點，而大姊回應「等我一分鐘就開始做」。沒想到，一分鐘過後來了一名新客人也點了一個飯糰，結果這名包飯糰的大姊馬上開始包飯糰，甚至把第一顆先給對方。

原PO看到當下相當不滿，認為自己莫名其妙被插隊，「我四個飯糰不要了，其他先結帳」。然而，早餐店老闆娘卻聲稱飯糰大姊有說要等一分鐘，讓原PO更加無法理解，「重點為什麼不是先做我的？反而先做後來到的人？就因為他只點一個飯糰？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有的店家邏輯很奇怪，好像買多反而是錯的」、「除非跟老闆很熟，不然也是不爽」、「如果是我，我也不想要買了，感覺很差」、「買多買少是其次，是先來後到的問題會讓人不爽，遇到這種都是直接不買」、「我也不喜歡這樣的感覺，先到的先做，跟那一分鐘無關」、「他們已經習慣插隊了！不只習慣，還特別通容插隊的」、「超級被無視的感覺，我不敢當場說不要，但是再也不會去消費了」。

最後，也有網友分享自身類似經驗，「真的是感覺問題，有一次在麵包店，我乖乖站在那邊排隊結帳，結果那種菜市場阿婆直接把麵包搶我前面結帳，那個店員先結那個阿婆的，真的有夠不爽的」、「我想到我有次到家樂福結帳，我放了一車滿滿的物品，一樣一樣拿上來排好了，後面一位帶孫子的阿嬤說買雞腿要結帳，店員也還幫她先結了，我整個傻眼」、「以前買過生煎包也是這樣，而且反而我買多要等，買50顆，鍋裡明明就有卻叫我等，後面來的客人買5顆、10顆的就一直先給，加總起來就是我要的50顆，等鍋裡都賣完了才要重新煎我的」。

早餐 爆怨公社

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