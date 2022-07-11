為省錢買「補充包」...小資女問省到錢了嗎？鄉民曝盲點：比罐裝還貴

買「補充包」真的比較省錢嗎？一名小資女發文求問省錢妙招，直言為了省錢而買洗髮精、沐浴乳的補充包，但卻發現補充包處理起來不僅麻煩甚至造成浪費，不禁好奇買補充包真的比較省錢嗎？貼文一出引起網友討論，就有人直言原以省錢、環保為出發點而買補充包，但到後來才發現其實更不環保。

這名女網友PO文發問，「請問各位省錢達人，會買補充包來換裝洗髮精、沐浴乳嗎？」她直言補充包雖然便宜，但她觀察發現很常在換裝時「很多殘留在補充包倒不出來」，有時甚至要花時間來慢慢倒，不知道是否真的有省到錢？

貼文曝光後，不少人留言回應，「洗衣精會（買補充包），其他都不會+1」、「洗衣機跟洗碗機都用補充包！袋子扁的擠的很乾淨啊，袋子用水沖可以洗一次」、「補充包倒到最後我會拿尺之類的東西，平放後刮一刮，把剩餘的推到開口再擠出來」。

對於省不省錢的問題，有人回應道，「補充包有時候還比罐裝貴」、「罐裝特價時，換算起來比補充包便宜」、「只是罐裝較常特價，才會有補充包比正裝還貴的狀況發生」，但也有人認為要看準商場特價時機，「補充包一次買多比罐裝便宜，總而言之就是要用計算機算一下吧！」、「我買補充包是為了省空間，不是省錢」、「我很討厭處理瓶瓶罐罐，最喜歡能壓扁的」。

但有人認為原以省錢、環保為出發點而買補充包，才發現更不環保，「省錢是數學問題，環保則是另一回事」、「塑膠空罐可以收一收拿去賣資源回收，補充包又不能回收，只能丟垃圾桶」。