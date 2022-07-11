反骨男孩老闆曬帥照被抓包「違法闖鐵軌」 網酸：變撿骨男孩

擁有161萬訂閱數的Youtuber團隊「反骨男孩」近來多次傳出爭議，先是雙胞胎姐妺在節目上不滿新髮型被批不敬業，後有成員艾瑞絲等人代言博奕詐騙網站，近日再次因團隊老闆「酷炫」擅闖鐵軌拍照招致網友撻伐，雖其火速刪文並道歉，但仍澆不息網友怒火，痛批他「是把道歉當家常便飯了嗎？」。

Youtuber反骨男孩的團隊老闆「酷炫」莊堯宣9日在臉書po出一張照片，只見他蹲在鐵軌上，扭頭看向左方擺出帥氣姿勢，並配文寫道「開始懷念美麗的風景了⋯」，豈料許多網友發現，該照片拍攝於鐵道中央，更有人扒出具體地點應在宜蘭頭城火車站附近，紛紛譴責此舉相當危險且已經觸法，酷炫也在一小時內移除該則貼文，隨後發文道歉，表示願意受罰。

根據「鐵路法」第57條第2項規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，鐵路電化區間更只有天橋、地下道及平交道外才能跨越，違者可處1萬元至5萬元新臺幣，若影響鐵路行車安全等情節重大者，則處以5萬元至10萬元新臺幣。

爭議爆發後，酷炫於臉書發文道歉，「對於經過電化鐵軌拍照，沒有注意法規造成不良示範感到抱歉，照片已刪除，本人也願意接受裁罰」，不過多數網友並不買帳，諷刺道「差點變撿骨男孩」、「請問你平常會跟捷運軌道拍照嗎」、「真希望每次犯錯道歉就能被原諒」。

許多網友更強調，不只電氣化鐵軌，非電氣化路段一樣不得無故於路線上逗留，並稱已向台鐵檢舉，「儘管你已經道歉，還是會受到應有的懲罰」、「你還是帶著照片去自首投案吧！」、「沒事，記得準時去做筆錄」、「少少的罰款換取流量，比廣告還賺呢！懂操作」。

也有網友表示知錯能改最重要，「已經很有誠意道歉，一堆人還要一直酸，好像自己都沒犯過錯一樣」、「雖然網紅比起一般人更有影響社會教育的能力，確實該多注意，但網紅不也和大眾一樣都是普通人，世界上沒有人是完美的，總有不小心做錯事的時候，至少敢勇敢面對自己的錯，比起許多逃避現實的人好太多了」。