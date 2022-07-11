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他挖出53年前「古董股票」問有用嗎？網曝換錢方法

聯合新聞網／ 綜合報導
網友找到家中留存的古董股票。圖／取自dcard
網友找到家中留存的古董股票。圖／取自dcard

股票可當作資產保存多年，不過有網友發現家中一張53年前的「古董股票」，查詢後發現原發行公司「台中市第六信用合作社」已倒閉，公司改為「新光銀行」，讓他好奇該張股票是否還有效益。有同樣經驗的網友建議，先致電至股務代理公司詢問，也有人表示，可能是為了加入會員而認購股票。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他在家中找出一張年代久遠的股票，是爺爺當年購買的，股票上寫著「台中市第六信用合作社股票」，為民國58年3月1日入社認購一股合計新台幣100元。

該網友詢問，「有沒有人知道，這張股票現在有什麼用嗎？還是就只是一張古董紙？上網查公司好像變成新光銀行了，這張股票是我阿公的，但是我阿公已經不在了」。

其他網友則留言「公司沒倒閉的話可能還是有效，可以先向新光銀行的股代詢問看看」、「可以打電話到股務代理公司問，也可以打電話問股票交易員問問有沒有股務代理公司的電話號碼」。

有網友表示，「這種東西我家也有，以前很多合作社要申請支票就要加入會員，加入會員方式就是要持有股票，我家有一信二信三信，可以去換成錢」、「合作社的股票跟一般公司的股票意義不太一樣」。

Dcard

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