她從贈物平台索物後轉手獲利 還鑽「物流漏洞」連運費都免

近年網路上興起不少「贈物社團」，供民眾將自己用不著的物品贈與他人，比如二手衣、超商折價券、即期品，乃至全新的飾品、包包等物，許多民眾也喜愛在上面挖寶。然而近日有網友發現，一名女子將從贈物社團索取的物品轉賣獲利，甚至利用超商物流的漏洞躲掉運費，誇張行徑令許多網友不可置信。

一位網友在「爆怨公社」揭露，一名林姓女子假借在贈物平台索要物品，實則利用賣貨便的退貨機制，免費取得贈物後轉手到購物平台兜售賺錢。據原po說明，林姓女子經常在免費贈物平台索取物品，隨後提供贈與人7-ElEVEN賣貨便的「寄件編號」和「假的收件人及取貨門市」，實際上林女不會到收件門市取貨，待7天後無人取件，包裹會自動被退回她所設定的取貨門市，林女就可以帶著證件去門市領取受害者贈送的物品，且無需支付任何運費，之後再將贈物拿到購物平台販賣，

原po補充說，林女不用經過超商的服務機台就能取得寄件編號，代表她有自己的網路賣場，因此能夠自己下單取得編號，再提供給贈與者，對此原po痛批林女不僅濫用贈與人的愛心，且相當浪費物流資源。林女則於其蝦皮賣場回覆網友質疑，表示她會出面道歉，但礙於現在被眾人肉搜，需要先整理好心情，並強調自己不是有意要轉賣，而是正準備分送出去或是滿額贈與客人。

許多網友看完文章才恍然大悟，「之前我送東西，對方也要求要用她的寄編，原來有這種操作方式！」、「使用寄編就是這樣有風險，但是我沒想到是這樣，真誇張！」，也有網友譴責這種貪小便宜的行為，「連贈送的東西的運費也不想出！是有多？？？運費應該不貴吧？」、「這種小聰明拿去工作不是很好嗎？賺這種無良的錢真的比較開心？」、「這個應該有新聞報導的價值，讓各物流業注意自己平台的漏洞」。