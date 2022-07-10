客點餐送北市刑大+嗆收餐者「吃屎」 外送員不照做慘收負評

外送平台的服務日益方便，不僅可以訂購各種美食、生鮮、日常生活用品，甚至有些人還會對外送員提出「特殊要求」。日前一名男外送員在臉書上發文，透露自己遇到一位顧客要他送餐到台北市刑警大隊，還要求他對收餐者說「吃大便」，令他感到相當傻眼，甚至還因為沒有照做而收到負評。

日前一名男外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」上發文，從截圖照片中可以看見，顧客訂單備註上有兩項，首先是要求在門口碰面，而第二項就讓原PO傻眼，「收件人XXX（看到他幫我叫他吃大便，罵完跟我說，出事我負責，有小費）」。不僅如此，顧客還用私訊功能和外送員聯絡，再次強調「記得是叫XXX吃大便」、「不要罵錯人」。 原PO分享顧客的誇張要求。 圖擷自 外送員的奇聞怪事

對此，原PO氣憤在貼文中寫道，「要叫別人吃大便是不會自己打電話或當面講喔，叫外送員做這件事是不是有點過份了，還有送達地點台北市刑警大隊，什麼叫有事你負責」。原PO表示時常遇到替顧客講賀詞的，但這次的誇張要求卻讓他傻眼，「遇到這種罵人的，為難外送員很好玩嗎？沒幫你還直接按負評，外送員辛苦維持良好評價，遇到這種的也算奇聞怪事吧！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「直接給對方看內容，然後直接報警了」、「我會直接給客人看，然後打電話讓他們自己說」、「直接給對方看內容就好了」、「直接報警比較快」、「客人都不敢自己講了，他會負責才奇怪，就拿進去祝員警生日快樂，出來跟客人講我罵好了」、「讓人做這種事的人，道德修養和教育程度一定很低」、「如果真的是送到刑大就太剛好了，直接給刑大看，讓刑大去查，因為這是最有力的證據」。

另外，也有外送員分享類似經驗，「我上次也遇到一個這個，叫我送一份蔥油餅去飲料店然後罵他」、「我今天也有任務，是要說生日快樂」、「我是有做過說我愛妳、說老婆辛苦了，還有注意看誰取餐有沒有其他女生」。