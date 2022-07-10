無良業者賣「安倍晉三槍手同款工裝褲」 網痛批：想錢想瘋了

日本前任首相安倍晉三8日上午於奈良市發表演說，不料卻遭41歲男子山上徹也連開2槍，當場造成心肺停止血流倒地，送醫搶救後仍不治身亡，享壽67歲。沒想到，一名網友在網路上發現竟然有業者開賣「安倍勁三刺客同款工裝褲」，讓他忍不住痛批「這店家是有那麼缺錢？」

一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從原PO的截圖可以看見，在安倍晉三不幸離世後，竟然有無良業者以「安倍勁三刺客同款工裝褲」為梗來吸引顧客。原PO在貼文中氣憤寫道，「這店家是有那麼缺錢？這樣的廣告也能打？人家當刺客殺了人，然後刺客穿同款褲就拿來打廣告，真不知道臉書為什麼會同意上架這樣的廣告」。

對此，不少網友在貼文底下痛批，「臉書什麼廣告都能上啊 」、「能賺錢，誰管你家死了誰？這就是這個世界的真理，很殘酷也很現實」、「臉書只認錢」、「想錢想瘋了」。

據中時新聞網報導，該商品業者不僅已將商品名稱更改為「刺客同款工裝褲」，還祭出下單即贈同款機能風斜跨包，前200名再贈送JEEP錢夾。另外，銷售頁面的下方不僅有商品介紹照片，業者還放上三張槍擊案嫌犯山上徹也遭維安人員壓制的照片。

不過，該商品的銷售頁面類似「一頁式詐騙網站」，除了賣場上只有販售一樣商品，商品圖中以紅圈標示的物品並非「斜跨包」，而是嫌犯行兇用的自製手槍。最後，銷售頁面上雖然不斷更新幾分鐘前有人也購買了該產品，但其中卻存在相當多「疑點」，民眾千萬要小心別受騙。