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瑞豐夜市也快倒了？網貼「街頭空蕩畫面」驚：都在出租

聯合新聞網／ 綜合報導
網友貼出高雄瑞豐夜市照片，許多攤位都出租中，與以前人潮眾多的情況形成對比。 圖／取自PTT
網友貼出高雄瑞豐夜市照片，許多攤位都出租中，與以前人潮眾多的情況形成對比。 圖／取自PTT

這幾年因為疫情緣故，外出旅遊的人流變少，外國遊客也因爲防疫措施，無法入境觀光，國內經濟重創，旅遊產業虧損，許多餐廳因沒賺錢撐不下去相繼倒閉，近日有網友經過高雄瑞豐夜市，發現人潮跟以前比起來差很多，甚至攤位都在出租，讓他驚呼「瑞豐夜市也要倒了嗎？」。

一名網友在PTT以「瑞豐夜市也快倒了嗎？」發文，他表示很久沒去高雄的瑞豐夜市，結果一去感覺人比以前少了很多，進去一看更是不得了，以前滿滿的攤位，對比下來卻是很多的空租，「一整個傻眼」，他也貼上兩張現場照片，很多攤位的確都是空的，逛夜市的人也明顯不多。

此文一出也引起網友回應，「過氣成這樣喔，之前去走路都很困難欸」、「陸客不來」、「剩前面三條賣吃的，後面的收一堆了」、「現在夜市都比貴的啊」、「已經爛很久了 現在夜市根本沒cp值」、「星期五這種慘況，真的要倒了」。

不過也有人認為，「天氣熱誰要去夜市，當然是百貨公司吹冷氣」、「現在夜市的價格，我寧願直接去百貨公司吃，有冷氣又比較乾淨，何必去夜市苦毒自己」、「你去隔壁的巨蛋看看保證滿滿的人，你就知道是誰的問題了」。

高雄瑞豐夜市是許多遊客的必去景點。圖／聯合報系資料照片
高雄瑞豐夜市是許多遊客的必去景點。圖／聯合報系資料照片

瑞豐夜市 高雄市

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