保時捷駕駛違停險釀車禍！反嗆「民眾不能檢舉」下場臉綠了

在路上要遵守交通規則！有一名男網友抱怨在台北市南京東路上遇到一輛違停紅線的保時捷，駕駛沒有注意後方來車就突然開車門，害原po差點撞上，駕駛不但沒有道歉，還反嗆他「去檢舉啊！現在民眾又不能舉發了！」，近日原po收到成功檢舉回應，讓他直呼「爽！」。

原po在臉書「爆料公社二社」發文表示，他在6月下旬行徑台北市南京東路二段附近時，遇到一台保時捷違停紅線，駕駛沒注意後方就突然開車門要下車，讓他差點反應不及撞上，駕駛還用不屑的眼神瞪他，絲毫沒有悔意，原po氣地表示要檢舉，這時保時捷駕駛還反嗆「去檢舉啊！現在民眾又不能舉發了！」。

沒想到近日原po收到檢舉成功受理的通知，讓他直呼「爽！」，舉發的內容寫著違規事實，違規臨時停車，在交叉路口十公尺內。

不少網友看了也大呼過癮，「還可以檢舉未二段開車門啊」、「違停就低調一點還那麼囂張，就是欠檢舉」、「他法條是不是漏看好幾行？」、「好療癒」、「保時捷三寶，實至名歸」。

但也很多人認為，「那點錢對他來說沒什麼」、「你覺得這是罰單，他只當是停車費」、「他可能真的不差那幾百」、「對他來說只是零錢，不痛不癢」、「說真的，就算開10張違停給他...他也不會痛」。