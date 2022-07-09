快訊

暑假戲水 靠旅平險不夠…海域險這些活動全包

槍手動機曝！怨安倍與某宗教團體有關「害母捐錢破產」

悼念安倍晉三 蔡總統下令11日全國下半旗1天

保時捷駕駛違停險釀車禍！反嗆「民眾不能檢舉」下場臉綠了

聯合新聞網／ 綜合報導
一輛保時捷違停，駕駛突然開車門讓原po反應不及差點撞上。 圖／爆料公社二社
一輛保時捷違停，駕駛突然開車門讓原po反應不及差點撞上。 圖／爆料公社二社

在路上要遵守交通規則！有一名男網友抱怨在台北市南京東路上遇到一輛違停紅線的保時捷，駕駛沒有注意後方來車就突然開車門，害原po差點撞上，駕駛不但沒有道歉，還反嗆他「去檢舉啊！現在民眾又不能舉發了！」，近日原po收到成功檢舉回應，讓他直呼「爽！」。

原po在臉書「爆料公社二社」發文表示，他在6月下旬行徑台北市南京東路二段附近時，遇到一台保時捷違停紅線，駕駛沒注意後方就突然開車門要下車，讓他差點反應不及撞上，駕駛還用不屑的眼神瞪他，絲毫沒有悔意，原po氣地表示要檢舉，這時保時捷駕駛還反嗆「去檢舉啊！現在民眾又不能舉發了！」。

沒想到近日原po收到檢舉成功受理的通知，讓他直呼「爽！」，舉發的內容寫著違規事實，違規臨時停車，在交叉路口十公尺內。

不少網友看了也大呼過癮，「還可以檢舉未二段開車門啊」、「違停就低調一點還那麼囂張，就是欠檢舉」、「他法條是不是漏看好幾行？」、「好療癒」、「保時捷三寶，實至名歸」。

但也很多人認為，「那點錢對他來說沒什麼」、「你覺得這是罰單，他只當是停車費」、「他可能真的不差那幾百」、「對他來說只是零錢，不痛不癢」、「說真的，就算開10張違停給他...他也不會痛」。

延伸閱讀

全台高速充電樁多達27支！台灣保時捷新增宜蘭高速充電據點

影／23歲男開保時捷高速過彎　桃園地檢署舊址水泥牆慘被撞破

保時捷將繼續生產內燃引擎車 無畏歐盟2035年禁售令

年輕超商店員開保時捷上班 網友看傻：店他開的？

相關新聞

保時捷駕駛違停險釀車禍！反嗆「民眾不能檢舉」下場臉綠了

在路上要遵守交通規則！有一名男網友抱怨在台北市南京東路上遇到一輛違停紅線的保時捷，駕駛沒有注意後方來車就突然開車門，害原po差點撞上，駕駛不但沒有道歉，還反嗆他「去檢舉啊！現在民眾又不能舉發了！」，近日原po收到成功檢舉回應，讓他直呼「爽！」。

他嗆5年級生享盡紅利 長輩曝2關鍵：台灣經濟是我們拚出來的

物價年年攀升，且台灣社會面臨高齡化及少子化危機，年輕人肩上承擔的經濟壓力也越來越大。有網友怒嗆「4、5年級享盡台灣資源與紅利」，引發長輩不滿，指出2關鍵強調「台灣經濟是我們拚出來的」，並回罵「年輕人賺3萬花4萬」。

警車違規停紅線？司機質疑警雙標 網友虧：發文前先動腦

日前有一位司機因為將大車停在台中市旱溪西路國小側門旁，被開了張違規停車的罰單，認為警察雙標知法犯法，一樣都是停在路邊紅線，警車可以停，為什麼他停大車卻要被開單？於是上網PO取暖「阿sir可以停那然後拍照取締違規，我們開大車的就不行就該死？」，結果反遭網友吐嘈。

他腳斷掉希望送餐上樓 外送員裝看不懂中文狂回「？？」

疫情期間許多人仰賴外送平台，尤其行動不便者，更是需要「外送到家門口」的服務，然而一名腳受傷的網友抱怨，他已在外送訂單備註「請送上6樓」，想不到外送員卻假裝看不懂，只回應「？？」他從樓上呼叫外送員，對方也假裝沒聽到，最後直接將餐點放在一樓信箱上便離開。

台灣麥當勞的10項冷知識！這記錄創世界第一 連美國總部也吃驚

不久前網路社群掀起一股「可能讓你很意外的POINT」風潮，不少藝人們也跟風分享令粉絲驚喜的小秘密。近日深受台灣人喜愛的麥當勞，也搭上這波流行，揭露10項關於當勞的冷知識，但其中一項竟連美國公司看了都嚇到...

與人合租房卻是噩夢開始！垃圾成堆、廚餘發霉 浴室地板留大便

跟人合租房子最怕遇到衛生習慣不佳的室友，日前有網友在臉書「爆料公社二社」上發文，爆氣細數室友自私又沒禮貌的生活習慣，舉例說他提醒室友垃圾都已堆2、3個月，該丟一丟了，室友竟「講不聽不丟就是不丟」！最後，他決定不願再忍耐，決定把房子退租，室友竟然還回說「為什麼不早講」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。