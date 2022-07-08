他嗆5年級生享盡紅利 長輩曝2關鍵：台灣經濟是我們拚出來的

物價年年攀升，且台灣社會面臨高齡化及少子化危機，年輕人肩上承擔的經濟壓力也越來越大。有網友怒嗆「4、5年級享盡台灣資源與紅利」，引發長輩不滿，指出2關鍵強調「台灣經濟是我們拚出來的」，並回罵「年輕人賺3萬花4萬」。

有網友在PTT發文表示，他近日在家裡被一群長輩責罵「年輕人沒能力、不存錢買房」，他受不了回嗆「你們4、5年級年輕的時候台灣經濟正在起飛，可以說是享盡台灣資源與紅利」。

此番言論引發長輩不滿，回罵「台灣經濟是我們拚出來的，當年一星期只休一天，甚至整個星期都沒休息，錢也都上繳家裡，哪像現在年輕人賺3萬花4萬」。該網友表示，「長輩大崩潰，怎解？」

然而不少網友都認同長輩言論，直指是發文網友太沒有禮貌，其他人紛紛留言「長輩說的是事實啊」、「工作本來就應該那麼拚，太草莓在求認同嗎」、「以前的人是苦過來，居安思危，只要有機會就拼命賺錢，深怕餓死」、「他講的是真的，以前台灣沒有周休二日，記得做兩個禮拜才休一天的樣子，現在敢這樣年輕人早投訴了」。

不過也有網友力挺留言「哪有年輕人賺三萬花四萬？靠北是那個宇宙？」、「工業化經濟上升的紅利，90年代就停滯了」、「時代不一樣了，以前做沒有腦袋的工作也是過超爽，現在只能最低薪」、「以前工作幾年能買地買房，現在勒？」