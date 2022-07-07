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還要去嗎=試圖取消...「成年人都懂的話術」曝光 鄉民認了客套起手式

聯合新聞網／ 綜合報導
說話的藝術到底有多難？鄉民爆料簡單日常的閒聊也可能只是一句客套話。 示意圖／ingimage
說話的藝術到底有多難？鄉民爆料簡單日常的閒聊也可能只是一句客套話。 示意圖／ingimage

「說話」真不愧是一門藝術！是否還記得小小年紀、帶著童真的你總會童言童語說著事實，但長大出社會後是否為了維繫人際關係開始學習「說反話」？一名網友以成年人都懂的話術為題發文，意外掀起熱議，鄉民們紛紛在留言串「狂噴真心話」，幫大家翻譯常聽見的「這句話」原來另有意涵。

這名網友在PTT以「說一些成年人必須懂得話術」為題發文，文中原PO只說一句話「我們還有要去嗎？＝試圖取消」卻引起廣大網友迴響。許多人彷彿是被這句話「戳中內心深處」，紛紛直呼實在太中肯，原來不少人看出端倪，贊同現代人太常以迂迴的方式表達，有時甚至會造成溝通障礙。

鄉民們在留言區蓋起高樓，開始跟著舉例「不然下次=不約了」、「再看看=不太想」、「下次再說=沒有下次」、「我先去工作了=沒興趣跟你聯絡」、「我來說句公道話＝我不是你這邊的」、「我考慮一下＝我拒絕」、「你有吃飽嗎＝我沒吃飽」。

其中，更有人分享「職場話術」，「不要把這裡當公司，要當作大家庭=給我無薪加班到死吧！」、「共體時艱=不要肖想加薪，你只會有更多工作」、「無惡意＝我就針對你」。

PTT 溝通技巧

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