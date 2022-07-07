她發文抱怨鄰居不讓她機車停門口 網一看反批：白目的是妳

把車子停放在別人家的出入口，通常會被檢舉，且會造成屋主的困擾，日前有位女網友抱怨，她將機車停在別人家門口，被貼單後認為「公共道路為何沒有資格停放機車，還被告知那是屋主家外面，（屋主）想怎麼停就怎麼停」，並直呼自己已經報警了，不過網友看完她的文章後，反批評原PO「白目的是妳」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，有一輛黑色機車停在鄰居家門口，但那輛機車並非鄰居的，因此她也跟著把機車停放在鄰居家門口，沒想到發現自己機車被包上塑膠袋，上面還寫著「車主你好：請移動你的車子，因我家的車子隨時會回來，謝謝你的配合」。

屋主嗆原PO「繼續停試看看」，讓原PO氣不過，馬上報警處理，並抱怨「他人可以停車佔位置，我們卻沒有資格停放機車？還被告知他家外面愛怎麼停就怎麼停！講理說不過，卻被倚老賣老要尊重老人？吃瓜民眾動手推了我老公，還是要感謝辛苦人民保母，交通事故一堆還來處理這雞毛小事，謝謝警察先生還跑了兩趟！」

不過，大家看完原PO的說詞以後，反批評她「白目」，直言「原本以為是屋主白目，影片看到最後，原來是妳，屋主也只是覺得妳自己家門口可以停，為什麼非要停在他們家門口，妳還自以為是在跟人家說理？」、「大家都住同巷道，門口能停自家車當然是最方便進出的，現在要搞到『我停你家門口，你停我家門口』，是沒違規啦！但哪天我要是去鄉下過個年假，往妳家正門這麽一停，妳全家出入都不方便，不知道有何感想？」、「這個問題真的沒有誰對誰錯，夠不夠互相跟公德心而已」、「坦白說妳跟他們只能說半斤八兩！妳家門口不停，停去人家門口用意是？看人家老人好欺負？」