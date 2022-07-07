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不專業又尷尬...喝喜酒為何要看新人才藝表演？網一句話曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為婚宴示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為婚宴示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

相信多數人都有參加婚宴的經驗，除了吃頓飯，現場還會有來賓致詞、各種儀式、新人成長影片、抽捧花等環節，也有不少新人還會苦練表演橋段，希望能炒熱氣氛。有位網友在ptt女孩板發出大哉問「喜歡婚禮的表演環節嗎？」獲得熱烈回響。

原po表示，他參加過許多有表演的婚禮，新人大秀長笛、鋼琴、跳舞、唱歌等才藝，還會關燈停上菜，要來賓放下碗筷專心看表演，但他覺得「畢竟都不是專業的，新人表演不僅勉強了自己，也勉強了來賓」。他甚至看過新人在婚禮上對嘴唱歌，他心中OS「何必呢」，原po疑惑，「現在是不是要有才藝才可以辦婚禮 ？」

不少人深表認同，「朋友老公在婚禮彈鋼琴，當時就覺得很可笑，後來真的離婚了」、「啊！就搞得很像成發(成果發表)啊！我通常只會看成長短片」、「如果會繼續上菜就OK，但很常碰到都是關燈+不上菜 」、「不喜歡，也很討厭闖關活動」、「會勉強自己歡呼拍手，受不了沒人起哄的尷尬」、「之前參加婚禮，新郎唱情歌，旁邊有屁孩很大聲說好難聽，超尷尬」、「除非新娘新郎本來就有歌唱或樂器專長，不然都覺得很只是自討尷尬而已」。

也有人提出婚禮建議，「比較喜歡魔術、脫口秀之類的」、「表演不要太長都還可以」、「有看過小遊戲是算一副麻將聽什麼牌，那個台下很熱絡」、「看過新娘跳競技啦啦隊，新郎後空翻入場的婚禮」、「更喜歡抽獎，有得吃又有得拿」、「參加過最好的婚禮是沒主持，但是有龍蝦」。

也有人覺得婚禮就是新人主場，「結婚本來就是新郎新娘的成發啊，這可能是一個人一輩子唯一會被全場注目的時候」、「他們只是做自己喜歡的事，反正你也只是去吃東西」、「每個人都說不喜歡，可是換自己結婚又不一樣了」、「其實不爽就別去就好或是離席，新人也沒在管你們喜歡與否啊」、「反正不喜歡也不會再參加第二次」、「滿喜歡的，和新人不熟的話就邊吃邊看當看戲；和新人熟的話，就會投入起鬨」。

婚禮

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