「愛馬仕、香奈兒」遭除濕包漏液腐蝕 她痛心損失近50萬

台灣氣候潮濕，除濕包不僅能達到除溼效果，還不占空間，不過使用時還是要小心。日前網友將除濕包和名牌包一起放在衣櫃，除濕包裡的水卻流出，腐蝕她的三個名牌包，損失近50萬。

網友在「爆料公社」發文提到，她平常都將包包放在防潮箱，最近因為常出門，所以順手將包包放進衣櫃。日前她打算把包包放回防潮箱，卻非常傻眼：「我的愛瑪仕Lindy包和香奈兒Cf25公分和機車包被除濕包流出來的水腐蝕了！我損失了快50萬！」

原PO表示，她使用的這款除濕包號稱密封，液體不會流出，卻還是發生意外。她強調：「我沒有要討拍，我只希望大家別小看除濕包」。

許多網友留言表示，「秒懂！我一開始以為是自己不小心，後來才知這種的真的非常容易破，腐蝕到皮衣皮鞋直接沒得救，受害者+1，氣到全部丟掉。」、「這種掛著的除濕袋災情很多，真的不好用，除濕劑的水要用小蘇打粉加水擦拭才擦得掉，不然都黏黏的！」、「我也用過，整個外套都壞了，黏液超可怕，而且每個都會破，無言，一次學乖！」