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麥當勞大麥克有一「隱藏服務」超方便？ 網：還可延伸變化

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／截自麥當勞官網
圖／截自麥當勞官網

大麥克是麥當勞的經典商品，特色是有多層麵包夾蔬菜和肉排，也使得高度比一般漢堡高，常使用紙盒盛裝。有PTT》網友發現大麥克竟也有提供「紙包」的服務，大讚「方便又好拿」，還認為麥當勞應該推廣這個服務。卻被網友吐槽「客製化服務其實一直都有」。

該網友說，他是在等點餐的時候，聽到前方的人說大麥克要改「紙包」，他心想沒聽過這個服務，就依樣畫葫蘆點了紙包，且連加點的麥克雞塊也可改，可惜中薯無法改。他認為紙包的優點是「不會掉一堆蔬菜出來，加上環保杯真的環保多了！」也讓他疑惑這是「什麼時候開始的服務？麥當勞怎麼都不推廣？」

有許多網友也分享自己改用紙包裝大麥克的經驗「我還順便加菜。不沾手就好。外觀不重要」、「雖然漢堡醜醜的，但是不用手直接拿比較方便」、「點紙包大麥克拿到多半被壓扁又歪七扭八」、「大麥克沒專用包裝紙，所以不夠大張，紙包90%會壓到漢堡 」、「長知識了，下次也要用紙包」。

也有網友分享，表示麥當勞這樣的客製化服務其實已經很久了，「勁辣雞腿堡也可以」、「至少我五年前來台北讀書就有了」、「10年前讀大學時就可以了」、「麥當勞古早就滿多客製化的， 後來被玩壞、很多要求就不給客製了」。

麥當勞 PTT 大麥克

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