在家宅3天「機車變成盤絲洞」 網笑：惹到千年蜘蛛精

很多機車族住處沒有停車場，只好將愛車停在戶外，無論是被路人亂塞垃圾，甚至小蟲螞蟻出沒都是機車族日常。有位網友分享照片，說自己只不過三天沒騎車，機車龍頭處就結了蜘蛛網，畫面超驚人。

原po在臉書社團「爆廢公社」曬出照片，只見機車龍頭處結滿密密麻麻的蜘蛛網，中央還有一隻蜘蛛在爬，超大蜘蛛網甚至還蔓延到隔壁機車。原po驚恐，說自己連假三天都待在家沒騎車，要騎車上班時卻看到摩托車龍頭處竟然結了好大的蜘蛛網，他當場從腳底麻到頭頂，連忙向網友求救。

有位網友宅在家三天沒出門，隔天要去牽車卻發現車子龍頭處結滿蜘蛛網。圖擷自 爆廢公社

有人打趣，「一看就知道你惹上千年蜘蛛精」、「讓他咬一口，你就可以去行俠仗義了，能力越大責任越大」、「拿根棍棒捲一捲，就有棉花糖可以吃了」、「蜘蛛精已在車上等你3天」、「很多昏迷十幾年的，起來也以為他只睡了三天」、「三天而已？蜘蛛也太勤奮了，沒在睡吧」、「這麼大蜘蛛網，手放上去不知道會不會被黏住，你可以幫我試嗎？」

有人看到眼花，「完了…看了好久才知道是蜘蛛網，不然我一直以為是大理石紋路貼」、「我剛剛以為你相機裂了」、「右邊那張照片我以為玻璃破掉」、「我以為是什麼神奇的濾鏡」。有人建議「「火攻是你最好的選擇」、「殺蟲劑加賴打，三秒內可以全部清除」。

順便小科普一下，蜘蛛雖然長得很像昆蟲，但牠不是昆蟲，屬於動物。因為昆蟲只有3對腳，每隻腳只有6節，而蜘蛛有4對腳，每隻腳有7節，蜘蛛屬於「節肢動物門」，只不過是屬於蜘形綱，也算是昆蟲遠親。