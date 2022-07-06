外送員遲到稱「機車在充電」 網氣炸轟：沒水準

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，外送沒在預訂時間到，詢問才知道外送員在「幫機車充電」。示意圖，非新聞當事人物。聯合報系資料照片
網友表示，外送沒在預訂時間到，詢問才知道外送員在「幫機車充電」。示意圖，非新聞當事人物。聯合報系資料照片

許多人習慣每天叫外送，不過日前有網友不滿她叫了外送，餐點卻沒有在預定時間到，詢問外送員才知道對方居然在幫機車充電，讓她十分不開心。

網友在「爆廢公社發文抱怨，日前叫了外送，11點下的訂單，預計11點半到，不過時間到了未見餐點，詢問後外送員才說：「我的機車在充電」。原PO相當傻眼問對方：「蛤？所以便當在哪裡？」外送員卻回覆她：「沒有電不能外送，機車也需要充電」。原PO表示，後來12：05才領到餐。她認為：「遲到沒關係，是一句不好意思都沒有」。

許多網友留言表示，「可以反應客服要求換外送人員」、「本店對外送員非常和善，直到有一位大哥接了2張單半小時沒來取餐，食物都涼了打去問，說機車拋錨找不到修車店」、「沒水準沒電直接轉單啊」、「我有一次也叫外送竟然他說他身上沒有錢找給我，害我還跑兩次便利商店為了要拿零錢給他，結果他竟然默默去旁邊柑仔店給我買飲料喝起來等我取餐」。

網友發出和外送員的對話紀錄。圖擷自爆廢公社
網友發出和外送員的對話紀錄。圖擷自爆廢公社

外送員 爆廢公社

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