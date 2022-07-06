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「女友說店員很帥」他怒給1星負評！ 老闆幽默回覆網爆笑：有聲音

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在查詢一家涮涮鍋的Google評價時，發現有一則一星評價的評論是「女朋友說店員很帥」，老闆看到後，沒有生氣反而幽默的回覆對方，引起不少網友大讚老闆。示意圖／ingimage
有網友在查詢一家涮涮鍋的Google評價時，發現有一則一星評價的評論是「女朋友說店員很帥」，老闆看到後，沒有生氣反而幽默的回覆對方，引起不少網友大讚老闆。示意圖／ingimage

不少人選擇餐廳前，會先查詢餐廳評價，避免踩雷。有網友在查詢一家涮涮鍋的Google評價時，發現有一則一星評價的評論是「女朋友說店員很帥」，老闆看到後，沒有生氣反而幽默的回覆對方，原po看到後不禁爆笑，此文一出，引起不少網友大讚老闆，「太幽默了」。

一名網友在「爆廢公社」發文，她在看一家涮涮鍋餐廳評價時，發現一顆星負評，原因居然是因為「女朋友說店員很帥」，正當他傻眼時，又向下滑看到老闆的回覆後大爆笑，「在你的心裡，我是否就是一星，帥，就是有我常服務著你，so baby，五星多給一點，想我就多吃一遍，出現多一點點，讓我能真的看見」，原來這幾句是改編歌手王心凌的歌曲「愛你」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛大讚老闆幽默，「這EQ太讚」、「這個回應厲害，學起來！」、「這業主真棒啊！頭腦好」、「這老闆太幽默了吧」、「想不到這間老闆這麼有趣」、「好可愛的回覆」、「被店員擔誤的填詞人」、「神回覆，很幽默」、「這樣的一星，不去吃感覺對不起自己」。

不少網友則表示，看到老闆的回覆會跟著唱起來，「旋律好像漸漸出現」、「我是唱著看完這一篇的」、「業主為什麼可以發語音訊息」、「笑死，我居然照留言唱了一遍」、「為什麼評論有聲音？」、「我就問男朋友是多氣，氣到給人家一星」、「奇怪，店家回覆有聲音餒，準備去那家店吃飯看帥哥」、「玻璃心哈哈」、「哈哈哈，來自男友的ㄧ星怨念」。

有網友在查詢一家涮涮鍋的Google評價時，發現有一則一星評價的評論是「女朋友說店員很帥」，原po看到老闆的回覆後不禁爆笑。圖／Google評論
有網友在查詢一家涮涮鍋的Google評價時，發現有一則一星評價的評論是「女朋友說店員很帥」，原po看到老闆的回覆後不禁爆笑。圖／Google評論

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「女友說店員很帥」他怒給1星負評！ 老闆幽默回覆網爆笑：有聲音

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