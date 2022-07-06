什麼都沒做就賺到錢 外送員get「光速爽單」、連取餐也不用

接到這張單真的是輕鬆賺到了！一名外送員發文，表示這張單是自己「送過最短的距離」，導航地圖上顯示為2分鐘，地點為博愛二路前往明誠二路，從Google地圖來看，是位於高雄市的鼓山區。

底下則釣出不少外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》留言分享自己的接單奇葩經驗，而且看起來還不在少數。

有人表示，「最短是賣場取餐，送上去，2分鐘搞定，還有拿到後，走路送對面，更短是客人訂了，自己下來拿，店就在隔壁而已。」、「店家直接按配送完成，客人也在店家等，超級爽單。」

更誇張的還有外送員送過原地取送餐的，「店員說你直接按配送就好，那我買的」、「我送過騎車不用10秒的…」、「很多客人等不及，人直接殺到店裡自己取餐」、「才接單，客人已經在門口等我。」

此外，有外送員也出面解釋客人心態，曾經問過客人說那麼近怎麼不自己下來買，結果對方也是淡淡回一句「就懶而已。」還有客人是因為有特殊狀況，例如，「最短送過不到100公尺，取餐是一位腳受傷的先生，祝他早日康復。」不過也有外送員表示，像這種極短單真的是可遇不可求。