酒駕吊銷駕照後果曝 過來人揭「巨額代價」勸世：千萬別僥倖

俗話說「開車不喝酒，喝酒不開車」，但還是不少人黃湯下肚後就誤事上路，導致酒駕的狀況頻頻發生。日前一名男網友在網路上發文，分享自己因為酒駕被吊銷駕照的經驗，更曝光整個過程的巨額罰款加支出，令他反省自問「為了這次的行為我花了多少冤枉錢？」

日前一名男網友在臉書「爆廢公社」上發文，原PO透露自己在107年時因為酒駕，所以被吊銷駕照加上禁考三年。在110年11月報名駕訓班，但因為需要等待防制專班還有酒癮治療的時間，導致一直延到111年6月27日才考過駕照。

除此之外，原PO提到因為酒駕被吊銷駕照的重考者，需要強制安裝「酒精鎖」，而酒精鎖一年的租金要6萬元，還得另外買一輛車，因為行照上會註記「安裝酒精鎖」。且需要到監理站上防制專班，兩天要2800元，加上酒癮治療一年約6萬元，還有易科罰金15萬元，加總起來大約60萬元，讓他反省自問「為了這次的行為我花了多少冤枉錢？」

整個事件的處理過程，令原PO感嘆「真的好險我沒有肇事去危害別人，經過這幾年的深思熟慮才明白我的行為多麼無知」。在貼文的最後，原PO寫道「別以為拒測就沒事，拒測直接吊銷，下場也是跟我一樣，真的不要僥倖，雖然是三年多前了，我以後會珍惜我的駕照」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「願意拿自己當例子勸世，算算這些罰單的錢，計程車怎麼搭都花不完，何必酒駕」、「酒駕累犯一堆，如果都能像你這樣做警惕，可能會少很多酒駕，真的不要這樣，會害人害己啊」、「代駕或叫車還比較省，希望版主的勸世文大家都能警惕自己」、「你花的那些錢，可能夠你搭一輩子的計程車了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康