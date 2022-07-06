三寶是你？他列台灣機車族「7大怪象」 騎乘軌跡波浪狀、躲太陽都上榜
台灣的機車密度很高，相對地騎機車的亂象也不少，許多民眾日常依賴的交通工具有時候反而成為路上交通安全的「不定時炸彈」。有網友在ptt上分享他觀察到的「台灣機車族7大怪象」，引起不少人有同感。
原po在ptt發文表示自己騎機車的經驗已有十幾年，每日通勤50km，諸多道路設計令人覺得堪憂，但更多人騎車時的不良行為更讓人覺得難以理解。
他總共列了七點，包括：
一、前方康莊大道毫無障礙物，卻一路按著煞車騎
二、停等紅燈直接硬擠甚至越線到待轉區，綠燈龜速起步
三、平常就算了，雨天還戴沒面罩的瓜皮
四、在紅燈前好幾十公尺急煞躲太陽（南部奇景）
五、邊騎邊滑手機（外送族滑地圖回訊息）
六、越騎越歪，公嬤騎乘軌跡甚至為波浪狀
七、跟在大型車輛旁，不超也不退，停紅燈順道遮陽
文章一出，不少人極有共鳴，有人說「很多騎車習慣很差的，喜歡一直把手放在煞車上，完全不知道自己的煞車燈整路沒暗過」、「煞車燈跟螢火蟲一樣閃個不停」、「下雨天不開大燈，堅持晚上才開」、「方向燈沒關一直閃。」
甚至有人表示，「龜速起步，問題是你又愛卡前面呀」、「看見紅燈就早早煞車然後慢慢滑過，是當後面都沒車？」、「停紅燈用側柱」、「紅燈從外線擠到內線，變綠燈前起步往外線切」、「躲太陽的全台都有啦，不只南部。」
此外，有網友直言認為，其實這些是落實考照制度可以改善的，很多人機車駕照隨便考隨便過，之後也隨便騎，機車應該也要有複訓複習的制度。「這些人如果丟到歐美日，他們是一輩子都考不到駕照的。」
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