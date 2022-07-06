顧客結帳發現被多收15元 店家怒嗆：有差這10元？

通常消費者到餐廳吃飯之前，會事先查好價格，以免跟店家有爭議，但近日一名女網友表示，她到麵食館用餐，看完菜單點餐後，結帳被多收15元，店家卻回應「因為餐點漲價，新菜單有上傳到Google Map」，事後原PO沒找到新菜單，還被店家嗆「妳很差這10元嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，她晚間跟朋友到麵食館吃飯，當時店內沒有其他客人，他們點了一份90元的牛肉捲餅、85元的肉絲炒貓耳朵，依照菜單上顯示是175元，不料結帳卻被多收15元，金額為190元。

事後原PO告知店員「是不是算錯了，應該是175元」，這時老闆娘告知她「你點之前沒看Google？ 我已經把新菜單價錢上傳上去了啊！」原PO又回應「不是每個人點餐前，都會先看網路菜單，而且妳在我們點餐前也沒先告知」，老闆娘又說：「我們已經漲價好幾個月了，是妳自己沒有先上去網路看的」。

除此之外，老闆娘還滔滔不絕的說「麵粉漲價很多、油從800元漲到1100元，店裡的麵皮都是自己揉、手工桿的」，又稱「要把現在舊的菜單用完，才能換新菜單，難道印菜單不用錢嗎？」

接著老闆娘要店員賠他們「10元」，還問「妳很差這十元嗎？」讓她們相當無奈，原PO也沒有收下10元，並發現店家Google頁面根本沒有新菜單，反而看到評論很多都給一顆星負評，稱店家「菜單價格與實收價格不符合」。