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他上公廁驚見衛生紙暗藏「1條線」 內行人曝真實用途：效率提高120倍

聯合新聞網／ 綜合報導
日前一名男網友在外上廁所時，發現滾筒衛生紙架的上方竟連接著一條黑線，不禁好奇為何會有這樣的設計。 圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
日前一名男網友在外上廁所時，發現滾筒衛生紙架的上方竟連接著一條黑線，不禁好奇為何會有這樣的設計。 圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院

現今絕大部分的公共場所都會設置公廁，讓民眾解決燃眉之急。日前一名男網友在外上廁所時，發現滾筒衛生紙架的上方竟連接著一條黑線，不禁好奇為何會有這樣的設計，引發不少人參與討論表達想法。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，寫道「求解，電線用途」。仔細一看，被架設在牆壁上的大型捲筒衛生紙的金屬外殼上連接著一條電線，接著往上延伸到某處，讓原PO相當好奇功能是什麼。

照片曝光後，網友們開玩笑表示，「算你抽幾張，跟你收錢」、「抽太多就電你」、「抽衛生紙時可以轉動發電」、「偷衛生紙會被電」、「這是動力方向盤的概念，你只要拉一點點它感應到了，就會給動力幫忙旋轉，不然紙跟紙之間的摩擦力太大，你要拉衛生紙時會不好拉」、「一次抽太多衛生紙會觸動警報器」、「計數的，超過6圈，門自動上鎖，要投10元門才能打開，小小電工的胡思亂想」。

不過，也有專業網友認真解答，告訴原PO這條黑線其實是「感應器」，設置的目的在於「讓清潔工人知道廁紙剩餘量，香港也有」、「清掃人員能透過手機APP即時得知每個廁間的狀態，並立刻處理」、「這是清潔人員在看衛生紙存量的」。

根據「資策會數位轉型研究院」官網消息指出，從2017年開始，資策會的數位服務創新研究所開始設計首款的紅外線廁紙偵測模組，主要運用衛生紙使用習慣的物理特性來偵測，「一般正常使用下，廁紙放在鐵桶型的支架上，它的厚度會隨著消耗而慢慢的變薄」。這款廁紙偵測模組上線之後，原本清潔人員巡察一次廁紙使用量就要花掉15~20分鐘，後來只需打開APP，10秒就能查完廁紙使用量，大幅提高了效率至原本的120倍。

衛生紙 APP

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