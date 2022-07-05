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前夫親戚離婚半年還來女方餐館吃「霸王餐」 網驚：快報警

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友已經跟前夫離婚半年，但男方家屬仍造訪女方家開設的餐館吃「霸王餐」。示意圖／ingimage
一名女網友已經跟前夫離婚半年，但男方家屬仍造訪女方家開設的餐館吃「霸王餐」。示意圖／ingimage

通常夫妻之間因愛屋及烏，會友善對待或招待雙方家人，但如果已經離婚了，還佔對方便宜，那恐怕會讓人難以忍受。日前一名女網友就抱怨，跟前夫已經離婚半年，對方家人卻還來娘家開的餐館白吃白喝，網友看了直呼「臉皮太厚！」

一名女網友在「爆料公社發文抱怨，前夫的父母、親戚們，在她與前夫交往時，就常常到娘家開的餐館白吃白喝，以前父母顧慮她的立場，沒有對男方家人說什麼，但原PO已和前夫離婚半年，男方的家屬偶爾還會到餐廳吃霸王餐，而且會先打電話問餐館「老闆、老闆娘在嗎？」為的就是確認女方父母不在餐廳內，可以趁機白吃白喝。

如果員工回答男方家屬「老闆不在」，男方家人不到10分鐘就會來餐廳，原PO表示，剛離婚時父母礙於女方面子，沒有跟員工說「他們已離婚」，但有要求原PO和前夫提醒一下，沒想到過了兩個月後，男方家人又故態復萌，前夫的姑姑再度帶朋友來吃霸王餐，經員工提醒「要付款」後，前夫的姑姑還不停在現場叫罵「你知道我是誰嗎？」

後來在店裡工作超過20年的阿姨，忍不住回罵「女方早就跟你們離婚了」，沒想到前夫的姑姑更加生氣，把櫃檯前的醬料全掃在地，還趁亂不付錢就落跑，原PO事後得知，氣到想直接報警，但父母認為「要給錢婆家留人情」，原PO不悅表示「這種家庭要留什麼人情？整個家族都沒水準」。

網友看完後，批評「報警吧！他們臉皮太厚了」、「一定要報警，別姑息養奸」、「吃飯吃到忘記自己是誰，也真不容易」、「要給她一個教訓，否則還會再來一次」、「這種水準不需要留情面，直接告他們」、「快報警，他們根本欺負人」。

離婚 霸王餐 爆料公社

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