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知名廠牌長夾內襯藏一紙 網見「6字」笑翻：證明義大利進口？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友割開舊知名廠牌長夾夾層，發現裡面用廣告厚紙板當內襯，覺得傻眼。圖擷自《爆廢公社公開版》
一名女網友割開舊知名廠牌長夾夾層，發現裡面用廣告厚紙板當內襯，覺得傻眼。圖擷自《爆廢公社公開版》

皮夾可以收納現金、證件、各式卡片，可說是人人必備的隨身物品。一名女網友汰換皮夾時，一時好奇心起割開皮夾外層，發現裡面夾層出現一張廣告紙，上頭寫著「義大利經典披…」，還有各式口味的披薩圖案。貼文曝光，讓網友笑翻直呼「證明是義大利進口」。

一位女網友在《爆廢公社公開版》發文表示，幾年前花了數千元買了某知名品牌的長夾，年限久了想汰換，丟棄前一時好奇心起就割開皮革來看，卻發現夾層內塞了廣告厚紙，上面還寫有「義大利經典披…」6字，搭配多種口味的披薩圖片，讓她有點傻眼。

貼文曝光，眾人笑翻紛紛留言，「真環保材質」、「證明是義大利進口啊！」、「上面的義大利經典，是不是讓你覺得心安很多」、「好在不是寫『再接再厲』」、「披薩口味的包」。

另有網友解說原因，「其實很多都是這樣」、「現在提倡ESG啦」、「這是正常的做法，大量生產的長夾為了成本考量，內襯都使用硬紙板來製作」、「很正常喔，皮革硬挺的秘密～，紙很輕，是很好的皮革襯，恭喜你割開潘朵拉的長夾」、「我割過Prada的也是」。

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