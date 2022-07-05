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台鐵汐科站月台多出整排鐵欄杆 網罵翻：根本腦殘設置

聯合新聞網／ 綜合報導
台鐵汐科車站在月台上增設鐵欄杆。 圖／翻攝自臉書汐止聯盟
台鐵汐科車站在月台上增設鐵欄杆。 圖／翻攝自臉書汐止聯盟

台鐵汐科車站每天通勤人潮非常多，但汐科車站因為月台空間狹窄，碰上尖峰時段人潮擁擠時，民眾往往沒有足夠的安全空間等候列車進站。一名網友在網路上發文，分享汐科車站在月台增設鐵欄杆後的景象，而貼文底下也掀起討論，甚至有人直呼「根本是腦殘的設置！」

一名網友在臉書「汐止聯盟」上發文，從照片中可以看見，狹小的月台空間多了一排鐵欄杆，有民眾站在鐵欄杆內等候列車進站，但也有民眾站在靠近鐵軌的鐵欄杆外側。原PO在貼文中直指，「有人能理解規劃汐科站這些欄杆的在想什麼嗎」，原PO認為這樣的設計不僅沒有達到防止月台乘客太靠近鐵軌的目的，還會縮小原本就很小的可站立面積，間接阻礙上下車的順暢度，直呼「反而更危險吧！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「沒錢有沒錢的做法」、「根本是腦殘的設置」、「基本上汐科站當初為了設計感犧牲掉安全感」、「聽說是因為遠雄跟住宅區的民眾都想要出入口，南北站才會拉長成這種鬼樣子」。

另外，也有網友表示認同，「有差吧，比較小心、注意安全的，火車來時會在欄杆內，比較不怕的還是會在欄杆外」、「對老長輩來說有東西抓差很多的，尤其是遇到快速列車過站風壓的時候」、「我住汐科常坐火車，這欄杆後來才加的，是有安全作用的」。

台鐵 汐止

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