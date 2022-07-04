臨櫃交易到一半…主管狂催「強按叫號下一位」 銀行員崩潰

臨櫃辦理金融交易不能超過10分鐘？一名金融業女行員抱怨，幫臨櫃客人經手交易到一半，某間銀行主管緊迫盯人，未經共識按叫號系統，直接把下一位客人安排至臨櫃交易，讓她無奈嘆「一直被追趕的感覺實在很累」，釣出諸多同行大吐苦水「真的同感」。

該女行員在Dcard金融版發文指出，她在某間銀行工作一段時日，遇到主管為了不讓客人等待時間太久，「看到時間超過了，就會跑到行員後面催促我們叫號，有時候還會直接按我們的叫號系統」，女行員抱怨「前面的客人根本還沒完成交易，明明工作是要謹慎小心的，卻要一直被追趕的感覺實在很累」，並好奇其他間銀行是否也有叫號壓力。

同樣面臨叫號壓力的金融業網友表示，「完全懂！有夠煩」、「我主管也這類型，會幫忙你手動滑鼠按下去」、「真的同感，因為手腳很快但行銷不在行，常常被唸」、「叫很多號想努力消耗客人，主管會說接這麼多臨櫃客人為什麼沒有業績」、「我們公司叫號數還給我算個人KPI，較（叫）太少會扣個人當年考核分數」。

同行用暗號互爆「你是012（應指台北富邦銀行）嗎？10分鐘算超標」、「高山（應指玉山銀行）7分鐘」、「狗狗（應指台新銀行）基本要4分鐘」；但也有人寧願捨棄叫號速度，衝刺辦理信用卡、房信貸、美金定存等等業績「我的專長就是跟那些婆婆媽媽閒聊一邊推銷阿，叫號限時到底要推銷啥？不過業績夠好主管就會乖乖閉嘴就是了，就是會害其他櫃更趕」。

有人質疑「等太久就會被客人投訴，要道歉的還不是主管？」，其他苦主透露「我們被客訴主管寫報告，主管就不會把責任寫在自己身上，最衰的就是那個經辦，會被扣KPI」、「真的！主管道歉完回頭還不是發洩在經辦身上，年底打考績直接公報私仇」。

甚至有同行驚訝說「我的天啊！郵局不會這樣」。然而，早已習慣高壓的行員則表示，手邊一次累積多位客人帳務是常態，「正常阿，人多的時時候主管幫我們按叫號，先收著，叫客戶先去走走，做完再call回來拿」。