兩家人約爬雪山東峰卻因「丟包11歲女童」撕破臉 網嘆小孩最無辜

近幾年登山在國內蔚為流行，許多人還會帶著全家大小一同登山，近日卻傳出兩家人相約帶孩子攀登雪山東峰時，讓一名11歲女童落單近2個鐘頭，甚至可能為此對簿公堂，引發眾多網友熱議。

日前一名網友在臉書社團「靠北登山大小事」中親述與友人的登山糾紛，他表示近來受為人母的友人邀約，打算兩家人一同帶孩子攀登雪山東峰，登山申請則由兩家人各自一隊，原po和妻子帶著兩個孩子前往，友人家則包含夫妻二人、外傭、11歲大女兒和兒子。

不料登山前一晚在武陵露營區過夜時，該名女性友人臨時決定要跟另一位夥伴單攻雪山主峰，原po也欣然同意，想著就算媽媽不在，對方家還有爸爸跟外傭可以一人帶一個孩子。

在7月1日正式登山當天，友人家的爸爸和外傭卻因要回營區拿入園證得晚點出發，由於對方女兒和原po家的哥哥玩在一塊，就先跟著原po一家人起登，雙方也約好之後在「哭坡」會合吃午餐。

但原po起登後卻長達數小時聯繫不到女孩爸爸，剩原po和妻子帶著3個孩子登山，路上對方家妹妹累了，就沿途東哄西哄，還一直幫妹妹按摩，走了近5個鐘頭才抵達哭坡，經妹妹告知外傭電話後總算聯繫上她的爸爸，結果發現對方表示僅帶著自家兒子走沒多久就折返營區，還反問原po「為何打給外傭，幹嘛不打給我？」。

當時大約下午1點鐘，原po的兩個孩子都想上東峰，但友人家11歲的妹妹明顯已經走不動，「就算開出一堆獎勵也誘拐不動，最後妹妹的爸爸要求我們等他上來接小孩，但等他上來至少也3~4小時後了，而媽媽還在遙遠的雪山主峰」。

加上原po考量到天氣預報說下午有50%降雨機率，遠方雲層也很厚，再等下去淋雨的機會就會很高，還可能摸黑下山，因此原po最終決定跟妻子帶著自家兩個小孩，以輕裝最快的速度衝一趟東峰，2個小時内再下山回來接妹妹，於是他幫妹妹把食物、保暖衣物、雨衣準備好，安排她在樹蔭下休息，並把妻子的電話留給妹妹，同時設鬧鐘讓妹妹每30分鐘跟外傭聯絡一次。

原po在登山途中卻接到外傭來電，說對方爸爸要求女兒自己往山下走跟爸爸會合，原po聽聞後頓時心急如焚，立刻把6歲和10歲的孩子交給老婆照顧，跑步下山追妹妹，3點跑到哭坡時孩子已經不在那裡，後來他在3.2K處左右找到妹妹才鬆了一口氣，「好險剛好有好心人牽著妹妹走，不然這麼陡的路，爸爸竟然叫一個小孩自己走，真的是活見鬼了」，接到妹妹後沒多久對方爸爸也來了，當下兩人雖起了口角，但皆認為平安就好。

不過當女性友人從雪山主峰單攻下山後，事情急轉直下，她跑去警局備案要告原po惡意遺棄她女兒，令原po深感無奈，「會打這篇是因為對方下山後因為太累，所以說完全不想知道細節，只想好好地上法院處理我們，所以我只好把細節娓娓道來」。

網友們對該事件持不同看法，有人質疑女孩父母不負責任，「當父母的把小孩遺棄才對吧！父母不帶小孩爬，卻怪人讓女兒自己回去找父母，又是三寶」、「我只能說，如果當天我路過，被委託帶小女孩下山，本來應該會答應，但在此事過後，可能會請對方寫免責書才會帶」、「自己的小孩都不顧了，還要旁人負責？神邏輯」。

也有網友認為原po不遵守承諾更加可惡，「受了托付還不履行承諾，不想顧當初就要死勸媽媽不要攻主峰，把任務接下來了，怎麼還捨得丟下一個11歲的孩子獨自在原地等呢，這是人性、道義上的問題了吧」、「登山替人照看小孩這種傻事不是普通人會做的事，然後又把小孩丟著自行離開也是令人傻眼…本來就不該答應，既然答應了就要有無論如何都要把小孩完好交給對方家長的心理準備」、「原po有兩位大人，最少也是一人帶自家小孩上東峰，一人陪友人小孩下去才對」。

更有人譴責兩家人都很離譜，「爬百岳竟然像兒戲！太可怕了」、「第一個反應就是正反兩方品格都有問題，明明就沒有互信，還信心滿滿對方應該會照顧自己的小孩，哪裡的自信？這種朋友務必遠離！」、「我們現在只看到一方的說法，搞不好另一方有不同的角度，但無論如何，正常人不會把自己的小孩丟給別人照顧，也不會把別人的小孩如此丟下」。