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衛生紙底部驚見針筒...她急回報旅館卻冷處理 網揭暗黑真相

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，和男友住旅館卻驚見衛生紙盒底部有針筒。圖／翻攝自Dcard
網友分享，和男友住旅館卻驚見衛生紙盒底部有針筒。圖／翻攝自Dcard

在外留宿旅館一定要特別留意房內大小細節，一名女網友就在Dcard分享，近日入住高雄鳳山火車站一間旅館，和男友就在快把旅館衛生紙抽完之際，赫然發現衛生紙盒裡有疑似吸毒過後的針筒，當下兩人也立即將東西拿給櫃台，沒想到卻得到櫃台人員的冷處理。

原PO回憶道，當下越想越不對勁，感覺旅館沒有要報警的意思，於是便回頭詢問櫃台人員，沒想到對方竟然說把針頭「丟掉了」，後來主管才改口表示並未丟棄，將會釐清狀況並處理好。由於接近底部的衛生紙原PO也有使用，甚至有接觸到私密處，因此男友也提出衛生疑慮，不過櫃台人員卻以新冠病毒為例，稱「病毒隔了一天不會造成傳染」，讓兩人當場傻眼。

貼文一出，網友們紛紛為原PO小倆口捏了把冷汗，「妳們有沒有想過會被反咬一口是妳們的？」、「這沒辦法證明是誰的，到時候說是妳們的？雖然一驗就知道不是，但也真心麻煩，而且對旅館來說這種事，真的多一事不如少一事」；也有人揭露旅館背後潛藏的暗黑真相，「汽旅不會為了抓吸毒犯而報警，畢竟有些旅館都是靠這些人賺錢，另外不會報警的原因是怕公司名譽受影響，頂多會惹麻煩或造成公司損失的才會禁止這些（吸毒客）人來」、「我覺得旅館可能有額外賺這筆錢，去其他間房看看，說不定有一樣的東西，有需求的人在開房的時候多講暗號之類的」。

一名曾擔任旅館櫃台的網友則現身說法，表示其實這種事旅館不太能報警，「跟高嘉瑜被打事件一樣，這涉及旅客隱私和個資問題」；另外也有網友回覆這類案件「無從查起」，就算旅館檢舉有人吸毒，沒有搜索票警方也很難進房搜索，除非房客打開門，警方目視可見毒品或是毒品工具，才有現行犯逮捕搜索的可能。

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